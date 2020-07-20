欧盟国家暂停从阿根廷进口柠檬

6月底，欧盟国家从阿根廷进口的柠檬上面发现黑点霉菌。7月1日开始，阿根廷停止向欧盟国家出口柠檬。欧洲过去没有这种柠檬黑点霉菌，所以想尽一切努力避免这种霉菌祸害欧洲，就暂停从阿根廷进口柠檬。暂停令将维持到2020年底。

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阿根廷是柠檬出口大国。2018年开始出现严重的经济危机，新冠疫情更是让那里的经济雪上加霜。本来阿根廷的桔子出口已经受到南非竞争对手的冲击，柠檬出口成为阿根廷为数不多的几个在双重危机影响下仍然能够盈利的行业之一。这次柠檬出口受阻，对阿根廷又是重重的一击。

但是值得庆幸的是，欧洲市场受阻并不影响阿根廷把新鲜柠檬出口到其他国家。比方说，六月底，阿根廷第一次向中国出口柠檬，根据阿根廷政府的数据，预计出口量在130顿。中国市场对阿根廷来说很有前途。 不过目前的数量和欧洲市场还不能比，欧洲的阿根廷新鲜柠檬年进口量是12万6千顿。

其实，阿根廷今年已经完成了大部分的对欧洲市场的柠檬出口，比例高达80%。现在阿根廷已经进入冬季，所以新鲜柠檬季节已经进入尾声。另外阿根廷主要还是靠柠檬加工产品创汇，因为加工产品的附加值高，比方说浓缩柠檬汁和柠檬精油的价格就比较贵。阿根廷依然是世界柠檬衍生产品的第一生产大国和出口大国， 这些衍生产品大部分销往美国。