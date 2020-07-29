中银证券：中国的银行应为美国采取金融制裁作准备

针对近期美国是否会将中国踢出SWIFT（环球银行间金融电讯协会）体系引发的市场热议，中国银行旗下投行--中银证券7月28日发表研究报告称，最近发生的关闭和硬闯中国驻美领馆的事件表明，不排除美国做出非理性的事情，尤其是可能针对中资银行个体实施金融制裁。报告认为，北京当局和中资银行需要提前做好思想和措施上的准备。

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据了解，SWIFT是一个国际银行间收付信息电文标准制定及其传递与转换的会员制专业合作组织，总部设在比利时的布鲁塞尔。该组织会员单位已经从最初的6家欧洲银行扩展到其他金融机构、金融交易所以及大型企业集团等，覆盖全球200多个国家和地区，会员单位超过1.1万家。其中，中国银行于1983年加入SWIFT，成为其第1034家会员。之后，越来越多的中国机构加入，中国成为SWIFT越来越重要的业务来源，得到越来越高的重视。自其1973年注册成立以来，经过数十年发展SWIFT已经成为全球最重要的国际收付电讯传送与交换处理体系，成为最重要的国际收付清算体系的基础设施（信息通道），对支持国际收付清算，进而支持国际经贸往来和金融交易的发展，发挥着非常重要的作用。

当下国际收付清算体系主要包括两大部分：一是各国自己主导的，主要运行本国货币的资金清算体系，如CHIPS、CIPS等。二是各国统一共享的国际收付电讯运行体系，如SWIFT。二者相辅相成、紧密联系，缺一不可。其中，国际收付电讯体系属于基础设施，要建立和管理一套覆盖全球、广泛连接、高效服务海量用户的收付电讯体系是极其不容易的，能够共建共享一套国际收付通讯基础设施，对世界各国和广大用户总体而言是最经济的选择。分析人士指，不加入SWIFT，就很难开展国际收付清算业务，至少在效率、成本和安全性等方面都可能深受影响。近些年来，实施金融制裁，特别是阻断被制裁对象的美元国际收付，甚至要求SWIFT进行除名等，也成为美国日益重视和强化运用的重要战略工具。其中，朝鲜、伊朗和2014年出兵吞并克里米亚的俄罗斯都曾中招。

据路透社的报道介绍，中银证券对此建议，中国可采取参考SWIFT报文格式推动内地与港澳之间跨境收付使用独立的报文系统，适时制定颁布中国的“阻断法”，特殊情形下考虑外汇调控货币换锚等宏观层面上的措施。在微观层面上，北京需要加强舆情监测并拟定应对预案，加大反洗钱力度，维护和发展海外非美元清算行代理行关系，引导境内企业减少美元计价结算等。该报告认为，若仅仅是美国单方面发起制裁，美国会倾向于使用CHIPS，限制使用SWIFT很可能是在西方联合制裁的情况下才会发生。

报告称，“如根据《香港自治法案》的相关内容，有可能禁止其在美国管辖范围内与任何金融机构进行信用转让或支付，禁止任何美国人投资或购买相关机构的股权和债券，利用CHIPS切断其使用美元、参与美国金融系统进行交易等。”美国总统特朗普在7月14日签署了《香港自治法》，其要求美政府制裁协助侵犯香港自治权的中国官员和相关人士，与他们有生意往来的金融机构也会受到惩罚。中银证券的报告指出，另不排除美国以打击洗钱、恐怖主义、贩卖武器和毒品等名义，制裁个别中资银行，乃至将其从SWIFT系统除名。该报告建议，推动内地、香港、澳门三地的跨境收付利用CIPS专线报文（或开发新的报文系统），以减少对美的国际支付信息暴露。至于由此造成的全球国际支付信息的数据缺口，可与SWIFT系统建立总量信息交换机制。

据悉，人民币跨境支付系统（CIPS）是中国央行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务。目前SWIFT+CIPS+CNPAS（中国现代化支付系统）构成了人民币跨境支付清算体系。其中，部分交易用CIPS专线而不走SWIFT。该报告还称，在上世纪五十年代，美国司法部调查国际油气卡特尔时，英国、荷兰、法国、意大利等国政府就曾发布命令，禁止本国当事人提交文件。去年5月，美国加强对古巴的制裁后，法国曾表示使用欧盟的“阻断法案”在内的一切措施，以保护法国侨民和法国企业在古巴的合法经济活动和投资。

报告建议，北京可适时制定颁布中国的“阻断法”，“宗旨十分明确，就是不承认美国单边法律对于其他国家企业的适用性，通过立法方式打破美国单边制裁的有效性”；为更好提高阻断法案的实施效果，中方还可以在具体执法过程中，加强同其他国家和地区的协调和合作。报告提出，中国可扩大境内外币支付系统（CFXPS）使用范围。该系统由中国央行2008年4月推出，境内金融机构可以通过该系统完成外币清算，外汇资金划转完全在境内完成，免受货币发行国监控。不过，这一措施被指仍无法规避美方行使“长臂管辖权”进行的连带制裁。目前身在加拿大被控参与华为在伊朗的子公司违反美国对伊制裁，及向银行欺诈的华为首席财务官孟晚舟就受到了美方的金融和政策限制。