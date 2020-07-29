消息人士：字节跳动投资者洽购TikTok 给出500亿美元估值

路透社7月29日援引知情人士的消息报道指，字节跳动的投资者对抖音国际版TikTok的收购报价估价为500亿美元，高于Snap等社交媒体平台。

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此前，英国《金融时报》曾于23日报道称，红杉资本（Sequoia）和泛大西洋投资（General Atlantic）等为首的美国私募股权投资基金正在评估收购TikTok大部分股权的可能性。《金融时报》援引的一位知情人士透露，收购完成后，字节跳动将失去投票权并只保留TikTok的少数股权。对此项收购传言，TikTok回应表示不予置评。

分析指，被美国资本收购，是为了应对TikTok可能被全美封禁而提出的解决方案之一。美国国务卿蓬佩奥曾于6日表示，考虑到国家安全和隐私保护，特朗普政府计划禁止包括TikTok在内的多个中国社交媒体应用程序。白宫经济顾问库德洛16日在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时亦指出，由于美政府对TikTok处理数据安全性的担忧日益加剧，他预计TikTok将从中国母公司字节跳动剥离出来，作为美国公司独立运营。

TikTok近期在主要海外市场接连受挫于监管。6月30日，印度政府以国家安全的名义，封禁包括TikTok在内的59款中国背景App。被封禁前，TikTok已拥有六亿印度用户。7月28日，日本自民党议员联盟向政府发出建议，寻求制定新政策对一些App和中国开发的银行系统等进行限制，宣称以防止“用户信息被泄露”。

根据第三方机构Sensor Tower 今年4月报告，TikTok全球下载量已突破20亿次。在美国市场，TikTok累计下载量已超过1.65亿次。2020年第一季度，抖音及TikTok的应用内购收入已经达到4.56亿美元，其中，美国用户贡献了8650万美元，占19%，是中国之外内购收入最高的国家。

路透社的最新报道称，字节跳动已经收到其投资方红杉资本、泛大西洋投资的提议。知情人士透露，投资者对TikTok的估值是其2020年营收10亿美元的50倍，可作为对比的是，Snap的市值是预期2020年营收的15倍，即330亿美元。目前尚不清楚字节跳动创始人兼CEO张一鸣是否对该收购提议满意。有知情人士称，字节跳动管理层近期讨论TikTok的估值，称应高于500亿美元。报道指，目前字节跳动本身的估值高达1400亿美元，今年早些时候，猎豹移动出售了所持的字节跳动股权。

报道还引述其中一位消息人士的话称，如果无法达成对整个TikTok的交易，字节跳动则仅将寻求降低对TikTok在美国业务的股份。目前尚不清楚这样的交易将值多少钱，以及美国市场的TikTok将与其全球业务保持什么样的联系。消息人士表示，目前尚不确定字节跳动将同意任何交易。 该公司被指正在推进结构变化，这将进一步使TikTok的美国业务脱离其全球的业务运营。 其中一位消息人士称，这些变化可能包括为TikTok成立一家新的控股公司和一个独立董事会，不过该公司被指尚未做出任何决定。但字节跳动被指已经通过专门的团队将TikTok从其其他应用程序的运营中分离出来。

TikTokCEO凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）在周三的博客中重申，该公司致力于遵守美国法律，并允许专家观察其审核政策及检查驱动其算法的实际代码。他补充说，“我们相信所有公司都应该向监管部门披露他们的算法、节制政策和数据流。”