在美上市中企若不符合审计要求 华盛顿或于2022年１月全面摘牌

自华盛顿方面消息，美国财政部及证券交易委员会(SEC)官员向特朗普总统提出建议，在2022年1月前，将在美国上市但不符合美国法律审计要求的中国企业全部摘牌。

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据路透社周四的报道指，特朗普早前委任财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）与证券交易委员会主席克莱顿(Jay Clayton)等高级官员参与工作小组，评估如何处置在美国上市但审计不符合要求的中国企业，并且为此撰写报告。

与此同时，美国国会内也有越来越多的压力要求对那些在美上市融资，却不遵守美国审计要求的中国企业采取措施。美国会参议院在今年5月通过决议案，要求行政当局促使在美上市的中国企业必须遵守美国对上市公司提出的审计和管理规定。

一名财政部的官员表示，“我们只是在促进公平的竞争环境，使在美国上市的中国公司拥有与其他所有人相同的标准”。财政部官员周四就上述报告进度向路透社表示，小组将建议特朗普，要求美国上市的中国企业必须在2022年1月前，符合其他美国上市公司所达到的审计要求，即容许相应的监管机构，美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB)取得它们的审计报告。

这些公司被指还可以提供“共同审计”，例如，由美国母公司在中国的分公司负责对中国公司进行审计。 官员们说，但是，首次寻求在美国上市的公司将需要立即遵守这一方案。一名国务院官员表示，美方可能将废除在2013年与中国两家监管机关签署的执法合作谅解备忘录。

PCAOB长期以来一直抱怨中方没有履行备忘录指责，批准美方的信息请求，因为其对在美国交易所交易的中国公司的审计缺乏了解。该报告还建议要求美国证券发行人和注册基金更多地披露在中国投资的风险，要求追踪指数的基金进行更多的尽职调查，并就与中国投资有关的信托义务向投资顾问发布指导。