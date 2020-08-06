微软据报调整计划 拟收购TikTok全球业务

英国《金融时报》8月6日援引5名消息人士的话报道指，微软计划收购抖音国际版TikTok的全球业务，包括其在欧洲和印度的业务。

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微软曾于上周日表示，正与TikTok母公司字节跳动进行谈判，其目标是在9月15日之前收购TikTok，包括其在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。但多位知情人士周四透露指，与此同时，微软也计划收购TikTok在所有运营国家的业务，即包括欧洲和印度的业务。值得注意的是，TikTok并没有在中国运营，在中国市场提供的是TikTok的“姊妹应用”抖音。2名知情人士还表示，针对该收购交易，微软高管也在与中国相关部门保持联系，以确保避免在华盛顿和北京的较量中中招。一名接近微软的知情人士还否认了该公司为达成收购案正讨论将中国境内资产互换的传言。

对于这一最新进展，有分析人士称，微软调整收购计划，表明双方（微软与字节跳动）的谈判仍处于初级阶段，尽管他们希望在9月15日之前敲定交易。一位接近 字节跳动亚太运营的人士称，微软之所以想收购TikTok全球业务，是因为很难将人力资源等后台职能分开，并确保一个国家的TikTok用户在被转移到另一个国家时，仍能继续使用该应用。

美国总统特朗普曾于周一表示，“购买全部资产可能比购买30%的资产更容易”。他还称，无论是谁买下TikTok，都必须向美国财政部支付“可观的”费用。有业内人士称，任何最终的交易，都可能采取多种形式进行。该人士强调了一系列阻碍该交易的障碍，包括价格。

另一位相关人士介绍称，考虑到参与讨论的利益相关者众多，包括政府和字节跳动的小股东，讨论就像是“多维国际象棋”。分析人士认为，即使该交易涵盖所有国家业务，也不能解决将TikTok的技术从字节跳动中分离出来可能面临的巨大挑战。据员工们称，在谈判开始之前，字节跳动曾试图将中国和世界其他地区的数据和算法分开。

知情人士称，微软讨论过增加一项协议，根据该协议，微软将有一年时间将TikTok从其中国母公司中分离出来，并解决美国政府对TikTok生成的数据安全的担忧。但两位密切关注会谈情况的知情人士指出，很难满足该时间表。其中一人甚至表示，可能需要5年至8年的时间才能完全分离该软件。印度是TikTok在全球的最大市场，根据第三方Sensor Tower的数据统计，这一应用程序在印度的下载量超过了6亿5千万次。但由于中印6月中旬爆发的边境冲突，TikTok的使用已遭印度政府禁止。

如若微软能够按时如愿完成对TikTok全球业务的收购，这或将帮助民族情绪激昂的印度考虑对该引应用的解禁。一名接近字节跳动印度的消息人士称，微软正在与TikTok印度进行接触，如果相关的收购案成功，字节跳动可以将TikTok印度出售给外资投资者或印度本土的买家。字节跳动则将向收购方出售运营许可证并与其互分营收。与此同时，一名接近字节跳动的消息人士称，其与微软进行的收购谈判对象仅包括微软上周日提到的国家。微软的一名发言人则拒绝对此加以评论。

与此同时，微软收购TikTok的计划也在美国国内引发热议。美国白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）近日便在接受福克斯新闻和美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，如果微软决意收购TikTok，其应不妨先减少在中国的资产。他还批评微软等美国公司参与帮助北京当局建造网络防火墙的行为。此外，美国会共和党议员的相关表态中，往往强调如若微软完成对TikTok的收购因保证切断与中国的一切联系。