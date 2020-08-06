美国青少年提起集体诉讼，控告TikTok窃取个人资讯传回中国

TikTok传出在美国可能被禁的消息后 一些青少年纷纷发视频告别

一群美国青少年正通过其父母提起对中国字节跳动旗下短视频抖音海外版TikTok的集体诉讼，控告TikTok未经同意窃取他们的面部特征、地点和紧密联系人等个人资讯，将这些数据传回位于中国的服务器上。

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据美国国家公共电台（NPR）报道，在加利福尼亚州和伊利诺伊州，过去一年约有超过20名青少年用户以相似的理由起诉TikTok，这些案件目前被合并为一桩针对TikTok的集体诉讼案。上周二，该案件被指派给伊利诺伊州的一家法院裁决。

原告律师团队表示，他们有证据证实TikTok窃取了美国青少年用户信息。律师聘请的技术团队通过研究TikTok数据传输路径，称TikTok将收集到的美国用户信息传输给与中国政府合作的第三方，这些信息包括TikTok用户的精确地理位置、甚至还可能包括用户的心理及生理健康状况、宗教信仰及性取向。该律师团队将TikTok的数据窃取行为称为“秘密偷窃”（covert theft)，并指出TikTok通过“混淆源代码”来隐藏他们的信息窃取行径。

原告代理律师表示将要求法院审理该案的法官将此案扩大为一场全国范围内的大型诉讼，案件影响将涉及美国范围内数百万的TikTok用户。

如果伊利诺伊州法院裁定TikTok“窃取用户信息”，根据2008年该州通过的《生物识别技术法案》（BIFA）以及联邦2000年通过的《儿童在线隐私保护法》（COPPA），TikTok需要为每个被侵权的用户支付最低1000美元，最高5000美元的赔偿金。依照数据分析网Sensor Tower截至7月数据，TikTok在美国累计被下载超过1.65亿次，如果该案原告胜诉，TikTok面对的将是巨额赔偿，如果该案在TikTok出售之前达成和解，则意味着TikTok将支付巨额和解金。