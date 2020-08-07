特朗普提禁止微信交易 腾讯一度蒸发5000亿港币 在美中概股受挫

美国总统特朗普于当地时间8月6日颁布行政命令，45天后禁止美国居民与抖音海外版TikTok、微信海外版WeChat及它们的母公司，进行任何生意往来。消息传出后，香港恒生科技指数暴跌4.33%，腾讯暴跌10%，市值蒸发逾5000亿港元。与此同时，在美国股市上市的京东和虎牙直播等中概股同样在周五当天受挫。

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根据白宫发出的禁令显示，特朗普指出这两家中国企业拥有大量美国个人和企业的信息。禁令认为，TikTok在美国已被下载超过1.75亿次，在全球范围内被下载了10亿次。TikTok自动从其用户那里捕获大量信息，包括互联网和其他网络活动信息，例如位置数据以及浏览和搜索历史。这种数据收集有可能使中国方面访问美国的个人和专有信息，从而有可能使中国追踪联邦雇员和承包商的位置，建立个人信息档案以进行勒索以及进行公司间谍活动。与此同时，微信也遭到了相同的指控，即其获得了大量美国个人和企业的信息，而这些信息被不正当的使用。

特朗普还在行政令中强调，美国必须对TikTok和微信的所有者采取积极行动，以保护美国的国家安全。据报道显示，传出被美国封杀消息后，微信运营的母公司腾讯控股港股应声下跌，盘中一度跌超10%，市值蒸发超5000亿港元。最终当天跌幅达5.04%。受腾讯控股跳水拖累，恒生指数早盘一度跳水大跌超3%，最终收盘跌幅达1.6%。此外，由于路透社还在周四报道指，美国证券交易委员会和财政部官员表示，特朗普政府顾问已敦促总统在2022年1月前将那些在美国交易所上市、但未能达到美国审计要求的中国公司摘牌。受到多方负面消息响应，在美国股市上市的多个中概股同样受到打击，它们中得到腾讯投资的则受挫更甚。

例如在纳斯达克上市的京东已下跌达到4.75%， 虎牙直播下跌了5.86%，蔚来汽车下跌了3.65%。对此，美国银行财富管理的首席投资官弗里德曼（Eric Freedman）分析称，“一些非常特别的公司以及被提到的政策像谚语沙中的分界线一样（在起作用）”。