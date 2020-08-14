消息人士：美中原定周六贸易会谈被推后

路透社周五援引一名消息人士的话报道指，美中贸易谈判团队原定在周六举行的视频会谈因北京方面的日程安排问题被推后。双方被指尚未确定新的会谈日期。

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美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦按计划应与中国副总理刘鹤，在８月１５日就两国达成的“第一阶段”贸易协议举行视频会谈，以进行对该协议实施状况的首次半年度评审。一名知情人士表示，由于中国共产党高层在北戴河的开会仍在持续，因此与美方的会谈也被推后。报导指，有关中共北戴河会议的具体时长和日期通常不为外界所知，尽管其一般于８月举行。

消息人士称，美中贸易团队代表会谈的延期并不反映双方间达成协议的任何实质性问题。其并称，“新的会谈日期尚未得到敲定”。美国贸易代表办公室并未就相关的质询作出回应。报导还提及，根据美中两国达成的这一协议，中方到目前为止距离完成在协议第一年中对美国商品的采购承诺还相差甚远。依照协议内容，中方在今年应购买比２０１７年多出７７０亿美元的美国商品，明年则应购买比２０１７年相比多出１２３０亿美元的商品。

此前，白宫经济顾问库德洛曾在周四表示，特朗普政府对中国兑现第一阶段贸易协议规定购买美国商品的进度感到满意。“中国目前正在增加进口我们的商品--这对我们的农业是个很大的提振，”库德洛当天在白宫对记者称。他还引述了莱特希泽向特朗普汇报的相关内容。