面对追问 特朗普称正考虑禁止更多的中国科技企业

美国总统特朗普8月15日在新泽西州贝德明斯特镇的特朗普国家高尔夫俱乐部出席记者会时，当被问及“是否考虑禁止其他中国企业？比如阿里巴巴？”对此，他给予了肯定的答复。

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据悉，来自彭博社的记者先是问特朗普，“你们对（抖音国际版）TikTok和微信采取了行动，你们还在考虑其他中国科技企业在美国的运营吗？”特朗普回答说，“最重要的是华为，对吗？华为不在这儿了，对吧。”他还补充提到欧洲国家和澳大利亚，称自己告诉其他国家，“你们可以用华为，没关系的，但这样的话美国就不跟你们分享情报了。”随后记者追问道，“你们还在考虑禁止其他具体的中国企业吗？阿里巴巴？”特朗普回答说，“嗯，是的。我们正在考虑其他的，是的。”

此前，特朗普在14日晚刚刚签署行政命令，明确禁止TikTok母公司字节跳动对美国视频应用Musical.ly的收购，理由是可能殃及美国国家安全。特朗普还下令字节跳动在90天内出售任何使TikTok能够在美国运营的有形和无形资产，并在剥离的同时销毁从TikTok或Musical.ly应用获取的所有美国用户的数据。

此外，特朗普在记者会上谈到了依照美中今年年初达成的“第一阶段”贸易协议，中方已经购买了“历史上最多”的美国玉米，并在上周对美国产的玉米进行了大幅采购。他介绍称，中国购买的一系列美国农产品还包括大豆和牛等商品。特朗普声称，中方如此之举是为了让他保持高兴。但他也重申，北京希望在即将到来的美国总统大选中拜登能当选总统，并称“他们正在作着拜登的梦，他们希望这将成为现实，但我不认为其会如此发生”。

特朗普续指，不过是中国，伊朗的执政者们和其他许多的国家同样希望拜登能成功上台。他表示，这些国家之所以希望拜登胜选是因为这样他们就能“拥有美国”。特朗普说，“我可以告诉你的是，特别是中国将拥有美国，不能让其发生”。