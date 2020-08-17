美国加强对华为获取科技和芯片限制 38家关联实体被加入实体清单

美国商务部8月17日宣布对中国电信巨头华为以及被列入实体清单上，其在海外的关联机构采取进一步的限制措施，并在受制裁的实体清单中增加了38个华为子公司。

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据悉，美国商务部的本次行动将扩大今年5月份宣布的限制措施，旨在防止华为在没有特别许可的情况下获得半导体供应 - 包括外国制造的使用美国软件或技术开发或生产的芯片。美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在接受福克斯商业频道采访时表示，“新规则明确规定，任何使用美国软件或美国制造设备的行为都是被禁止的，需要获得许可。”美国政府5月出台针对华为的限制措施后，华为被指采取了一些规避措施。

对此，美国国务卿蓬佩奥发表声明表示，美国国务院强烈支持商务部今天扩大其外国直接产品规则，这将防止华为通过替代芯片生产和提供现成的（OTS）芯片生产的工具从美国获得的工具而规避美国法律。他在声明中强调，华为一直试图规避5月的美方限制。蓬佩奥称，“我们不会容忍中共为破坏我们公民的隐私，我们企业的知识产权或全球范围内下一代网络的完整性所做的努力。”

消息人士指，华盛顿还将把华为在21个国家的38家关联公司加入美国政府的制裁清单，这让此类关联公司总数增至152家，包括华为在北京、香港、巴黎、柏林和墨西哥城设立的单位。新的行动将立即生效，目的是拦阻华为规避美国出口管制的尝试。

一名美国商务部官员告诉路透社记者称，"这涵盖了华为可能寻求从第三方设计公司购买现成设计的路径"。该命令旨在 "确保外国生产的物品能够受到有效的来自美国的监督"。一项单独的新规则将规定，当名单上像华为这样的公司 "作为购买者、中间收货人、最终收货人或最终用户"时，经济黑名单上的所有公司都需要获得许可证。

美国商务部还在实体名单上单独增加了四个华为设备组装厂的地址，"这样就不会有人不知不觉地将物品转移到这些地点"。同时，美国政府不会再延长周五到期的华为设备用户和电信供应商的临时通用许可证，所有受影响的当事人现在必须为之前由临时许可证授权的交易转为提交许可证申请。此前，华为消费者业务CEO余承东在8月7日举行的中国信息化百人会上表示，目前国内半导体工艺上没有赶上，Mate 40 麒麟9000芯片，很可能成为麒麟高端芯片的最后一代。他谈到，由于美国的制裁，华为领先全球的麒麟系列芯片在9月15日之后无法制造，将成为绝唱。

与此同时，罗斯在采访中另谈到，美国没有对阿里巴巴采取任何正式行动。罗斯说，“现在我们正按照总统下达的行政命令行事，这给了我们几周的时间来弄清楚如果（抖音国际版）TikTok没有卖给微软或其他美国公司，TikTok将被禁止做什么，所以我们正忙着处理这些，目前还没有针对阿里巴巴的任何正式行动。”美国总统特朗普则在15日出席记者会时，当被问及“是否考虑禁止其他中国企业？比如阿里巴巴？”对此，他给予了肯定的答复。