特朗普承诺利诱美企将制造业岗位从中国搬回美国

美国总统特朗普周一誓言要在10个月内创造1000万个就业机会，其中一个方法是为将制造设施从中国迁回美国的美国企业提供税收抵免。

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特朗普在访问明尼苏达州期间对支持者表示，他的政府还将取消给予将业务外包给中国的企业的联邦合同。在11月3日大选前，特朗普正寻求获得更多选民的支持。特朗普在持续一个小时的讲话中称，“我们将给那些把就业机会从中国带回美国的企业提供税收抵免。”他并预计，美国经济将从新冠疫情的冲击中强劲反弹--当然前提是他连任总统。

特朗普向支持者们表示，“我们共同实现的不亚于一场经济奇迹，现在我们再来一次。”他强调，“我们建立了全球历史上最伟大的经济，现在我必须再做一次。”演讲中，特朗普还提到近几个月零售销售增加的情况。但上周公布的数据显示，美国7月零售销售增长低于预期，因消费者减少购买机动车。随着新增病例数呈螺旋式上升且失业补助减少，未来几个月零售销售或将进一步放缓。

据悉，特朗普政府正在多方面采取行动以重新平衡美中关系，其中包括对科技巨头华为等中企实施限制，禁用抖音国际版TikTok等流行应用程序，颁布一系列行政令旨在确保关键产品在国内生产。他的行政当局利用“买美国货”的要求和激励措施，说服美国企业加强国内供应链，特别是药品和医疗设备等关键物资的供应链。

特朗普表示，尽管遭遇疫情大流行，但他的减税和其他措施正在加强美国经济。他声称，政府计划进一步减税，并放松监管，以鼓励更多国内投资。但他没有详细说明。特朗普说，“我们将结束对中国的依赖，我们将在本土生产关键的药品和供应品。”而这显然是指他上个月签署的一项促进药品和医疗设备生产的行政命令。