TikTok周一起诉美国政府挑战封杀令，称采取行动保卫自己的权利，此外别无选择

短视抖音TikTok周一对美国政府提起诉讼，挑战特朗普政府禁止该公司在美国运营的努力。

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TikTok周一在一篇博客文章中解释了它的诉讼理由，称禁令阻止了该公司的正当程序，这是美国宪法第五修正案所保证的。TikTok认为，特朗普本月早些时候根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）下达的行政命令忽视了该公司的努力，即证明它没有与中国政府共享数据，并未构成国家安全威胁。该禁令将于9月15日生效。

TikTok在博客中写道：“我们不会轻易起诉政府，但我们别无选择，只能采取行动来保护我们的权利，以及我们社区和员工的权利。行政命令威胁将禁止我们的美国业务——消除所创造的10000个美国就业岗位，并对数以百万计的美国人造成了不可挽回的伤害，他们通过这款应用来娱乐、社交和维持正当生计。”

特朗普政府对包括华为和微信在内的一些中国公司表达了对美国数据安全和数据隐私的担忧。抖音的母公司字节跳动辩称，已向美国政府提供了大量文件，解释抖音的安全措施，以证明其是一家并未与中国政府共享数据的私营公司。

媒体援引知情人士报道称，抖音仍在与微软（Microsoft）、甲骨文（Oracle）和该公司目前的其他投资者讨论出售其美国、加拿大、澳大利亚和新西兰业务的事宜。该诉讼并没有挑战美国外国投资委员会（CFIUS）的决定，即字节跳动必须在11月12日前剥离其在美国的资产。