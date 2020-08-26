彭博社报道：中国今年进口美国黄豆将达4000万吨创历史新高

彭博社引述消息人士称，中国今年自美国进口大豆可能达到约4000万吨的水平。美国农业部的数据显示，这比经贸协议对比基线年份2017年的水平高25%左右，比2016年创下的纪录高约10%。

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自4月底以来，中国一直在加大美国农产品采购，预计下一季交付的大豆销售创下2013年以来的同期最高。在玉米采购方面，中国也创下了几个单日纪录，使其有望首次超过世贸组织（WTO）制定的年度配额。

不过，彭博社整理中国海关数据后发现，中国今年头七个月购买的美国农产品，仅达到贸易协议中隐含目标价值的27%，其中7月的美国黄豆进口量异常低。

知情人士表示，中国今年的黄豆总进口量预估达到创纪录的9600万至9800万吨，其中40%至50%可能来自美国。

农业顾问公司AgRural分析师西奎拉（Daniele Siqueira）表示，中国可能持续采购美国黄豆直到明年1月，而巴西今年1月出口的黄豆主要来自库存，强调黄豆储备量稀少不利出货。其他观察人士则指出，干旱天气可能导致巴西延迟种植黄豆。

不过，一位知情人士说，黄豆价格和新冠病毒疫情的冲击，将最终决定中国的进口规模。