蓬佩奥指责汇丰银行配合北京打压香港民主派人士

美国国务院8月26日发表了署名国务卿蓬佩奥的声明，指责主要业务在香港的汇丰银行(HSBC)与中共当局合作，对支持民主的香港人实施胁迫性霸凌策略。该声明题为“就中国对英国的持续胁迫”。

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蓬佩奥通过声明表示，“美国得知中国共产党继续对我们在英国的朋友实施胁迫性霸凌策略而深感不安。最新的例子是，据报导英国汇丰银行阻止知名支持民主的出版发行商壹传媒集团（Next Media）在香港的高层主管使用其信用卡和个人银行账户。该银行为那些因为支持压制香港人自由而受到美国制裁的个人保留账户，并同时关闭那些寻求自由的人的账户。”

蓬佩奥续称，“就在几个月前，汇丰银行的亚太区首席执行官（CEO）签署了一份请愿书，支持北京决定剥夺香港的自治和人民的自由。自由国家必须确保公司利益不会屈从于中国共产党并协助其进行政治打压。美国已做好准备，帮助英国政府及其企业抵抗中共的欺凌，捍卫自由。”

此前，美国总统特朗普7月14日签署了《香港自治法》，其要求美政府制裁协助侵犯香港自治权的中国官员和相关人士，与他们有生意往来的金融机构也会受到惩罚。《纽约时报》则在月初的相关报导指，“和香港一样，汇丰长期处在东西方的十字路口，这家总部位于英国的大型全球银行一直陶醉于跟中国的深厚关系，并从中获利。和香港一样，它现在也陷入了北京和主要西方政府对抗的新时代。”

报导提到，就不久前发生的香港国安法立法事件期间，“在中国，汇丰被指控‘构陷’中国科技巨头华为。在英国，汇丰因为似乎支持华为在该国的野心而受到谴责。两全中立已不再是一种选择。由于没有公开支持香港的新国安法，汇丰在中国遭受批评。而当这家银行最终在其中文社交媒体账户上表示了支持，英国议会成员则要求汇丰作出解释，并敦促其撤回声明。”

对此，华盛顿智库战略与国际研究中心(CSIS)的中国问题学者布兰切特(Jude Blanchette)表示，“多种因素推动全球商业走向这一地缘政治高度敏感的环境，在这种环境下，世界格局已经发生根本转变，你不能再做不可知论者。”他说，“经济安全如今被视为国家安全，这是这种新范式的逻辑延伸。”