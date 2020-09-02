特朗普重申美政府应从TikTok出售案中分一杯羹

美国总统特朗普 9月1日向媒体表示，他告诉参与出售抖音海外版TikTok的人，有关的交易必须在9月15日之前完成，而且美国政府必须得到“很好的补偿”，否则中国公司字节跳动拥有的TikTok在美国的业务将被关闭。

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特朗普面对记者称，“我告诉他们，他们必须在9月15日之前达成协议——在那之后我们会在这个国家将它关闭，” 他接着说，“我说，美国必须得到补偿，很好的补偿。因为是我们让它成为可能。所以我们应该得到补偿，所以国库必须得到充分补偿。”事实上，特朗普此前曾多次指出，美国企业收购TikTok的交易应该让美国财政部得到补偿。目前不清楚美国将如何从出售TikTok的交易中获取补偿。据彭博新闻报道，知情人士说，特朗普认为，美国因为必须解决TikTok对国家安全构成的威胁而应该得到回报，政府正在研究从达成的任何交易中得到补偿的途径。

一位知情人士说，白宫工作人员研究过从公司的合规成本中（compliance cost）收受这笔钱。合规成本是指企业为遵守行业法规而产生的所有支出。美国对那些受到外国投资委员会(CFIUS)审核的交易收受费用，但这个费用一般不会超过30万美元，而这个金额看来远低于特朗普想要得到的补偿。同样针对TikTok在美及更广泛业务的出售问题，《华尔街日报》2日引述消息人士的话透露指，节跳动首席执行官张一鸣目前正在重新考虑针对TikTok的方案。

该报道指，直到周五，其核心算法都被认为是交易谈判的一部分。但随着中国政府出台了对人工智能技术的出口限制，知情人士表示，因为交易谈判非常复杂，导致字节跳动出售TikTok美国业务可能要到今年11月美国大选之后才能彻底完成。同样重要的是，如果张一鸣选择出售美国业务，可能永远无法再在美国市场获得成功。TikTok 的代表没有立即回应置评请求，微软、甲骨文和沃尔玛拒绝置评。

此前，中国政府8月28日修订《禁止出口限制出口技术目录》，规定中方企业需获批准才可向境外转移技术，导致TiKTok在出售美国业务时，未知是否需要获得内地当局批准出售核心演算技术，令交易可能难以在短期内完成。另一方面，白宫贸易顾问纳瓦罗近日在受访时指出，在对TikTok和微信海外版Wechat下达封杀令后，白宫还将对更多的中国应用程序采取行动。

纳瓦罗说，“重要的是，这个国家不要使用中国制造的应用程序，或者那些可以把我们的数据带到中国服务器的应用程序。这些数据将被用来监视、监控和跟踪你，”纳瓦罗周一在接受福克斯商业台的采访时说。“这是我们打击TikTok和Wechat的根本政策立场，还会有其他公司，因为中国……基本上就是到世界各地去试图获取技术和影响力。”