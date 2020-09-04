美台呼吁“理念相近”民主伙伴重组供应链：确保不受政治胁迫

自台北方面消息，美国在台协会（AIT）与台湾外交部、经济部，以及欧洲经贸办事处、日本台湾交流协会9月4日共同举办了“重组供应链：促进理念相近伙伴间之韧性论坛”。根据美台代表会后发表的联合声明显示，双方将强化供应链重组及韧性的谘商及合作，特别在信息及通信和医疗领域。

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据悉，当天的这一活动得到了美国在台协会处长郦英杰( William Brent Christensen) 、捷克参议院议长维特齐（Miloš Vystrčil）、台湾外交部长吴钊燮、外贸协会董事长黄志芳、欧洲经贸办事处处长高哲夫(Filip Grzegorzewski)、日本台湾交流协会代表泉裕泰等多方人士出席并致开幕词。美国国际发展金融公司（(DFC) ）的CEO伯勒尔（Adam Boehler）也以预录影片方式致词。

据美国在台协会公布的新闻稿显示，郦英杰在致词中表示，“这次疫情暴露出过度依赖单一国家或供应商提供医疗器材及药品等关键物资，乃至具战略重要性产业之材料供应，所带来的高度风险……在我们为后疫情时代进行规画，并评估全球供应链必须做出哪些改变时，有一件事是无庸置疑的：台湾已经一再展现，在迈向更加永续的全球经济的路途上，台湾是可靠的伙伴，也是关键的要角。”

据中央社报导，吴钊燮在致词时称，“此次疫情让许多国家开始思考，如果疫情爆发时，医疗物资与关键基础设施被他国控制，该如何应对？现正是台湾改变产业结构的时候，总统蔡英文将发展六大核心战略产业列为首要政策，未来台湾将与理念相近国建立互惠产业连结。”他说，“台湾将是最诚恳且坚定的伙伴，现在不只是供应链重组，更会是价值及原则同盟的重组及强化。”

报导称，泉裕泰提出，“台湾与美国2015年合作成立‘全球合作暨训练架构’（GCTF），日本去年加入成为共同主办的第三个国家；他期待未来将有越来越多国家加入GCTF，包括捷克及其他欧盟成员国。”高哲夫亦称，“预测未来的最好方式，就是打造未来；为达到真正的韧性，必须建构开放式战略自主，在开放、自主与整合间寻求平衡。”

会后，美台代表还发布联合声明指，“我们将强化供应链重组及韧性的谘商及合作。”声明写道，“随著新冠肺炎疫情的持续蔓延，以及地缘政治的不确定性持续冲击全球供应链，美国在台协会及中华民国对外贸易发展协会将强化供应链重组及韧性的谘商及合作，特别是在资通讯和医疗领域。”

声明指，“此伙伴关系将聚焦于：鼓励合作伙伴将供应链布局于离本国或理念相近经济体附近的位置。与理念相近的伙伴携手合作，根据共享价值、标准及最佳做法发展新的供应链，以建立能应对危机的供应链网络。确保供应链的安全，以及不受政治的胁迫。”

声明称，“为加强此伙伴关系，我们将致力于分享最佳做法，并就下列事项进行合作：增加台湾内外举办会议的频率及规模，并扩大讨论范围；拓展理念相近国家及经济体之间伙伴关系的深度及广度；建立‘专家谘询委员会网络’，以汇聚私部门、业界团体、学界及智库的专业知识；协调线上代表团或派遣代表团实际到访第三国，以协助供应链的重组；与可靠的伙伴分享最佳做法，以鼓励并支持供应链的重新布局。”

声明续指，“在理念相近的优先区域强化供应链的韧性，例如印度、东盟，以及捷克、匈牙利、波兰及斯洛伐克等维斯格勒四国集团（Visegrad Group），此举将同时巩固台湾的新南向政策，以及美国的印太战略。”