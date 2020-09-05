捷克参院议长访台 佩卓夫钢琴20万欧元在华订单被取消

捷克参议院议长维特齐（Miloš Vystrčil）9月4日结束率团访问台湾行程，于当晚乘坐专机返国。这趟行程引来北京方面的强烈不满，中国外交部长王毅近日在访欧期间多次对此提出批评，并称“一定要让其为自己的短视行为和政治投机付出深重代价”。捷克知名钢琴制造商佩卓夫（Petrof）的负责人9月4日向该国媒体表示，有一笔来自中国、价值20万欧元的订单突然遭到取消，业者忧心未来在中国的销售将受到影响。

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佩卓夫钢琴的总裁彼得罗福娃（Zuzana Ceralová Petrofová）4日向该国媒体表示，北京一位客户临时取消了总值20万欧元的一笔订单，期间并提及维特齐访问台湾一事。对此，佩卓夫忧心，中捷关系恶化将影响他们未来在中国的销售。据悉，该公司在中国市场的销售占到其总销售额的35%。

彼得罗福娃引述这名北京客户的话表示，中国政府有意对捷克和捷克制造的产品实施制裁，他无法缴付罚款，所以要求取消订单。她引述中国客户的话说，鉴于中捷关系前景不明，目前佩卓夫在中国的代理商只能观望，“他们不知道我们是他们的朋友还是敌人”。她也不清楚佩卓夫的员工能否顺利拿到中国签证，参加10月底举行的上海国际乐器展览会。

据了解，1864年成立的佩卓夫钢琴是欧洲重要钢琴制造商之一。去年用佩卓夫和其他品牌在中国卖出了6000架钢琴。该公司担心，中捷关系恶化将影响未来其在中国的销售。