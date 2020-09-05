美政府据报正考虑将中芯国际列入实体清单 中芯国际：与中国军方毫无关系

美国国防部一名女发言人9月4日透露称，特朗普政府正在考虑将中国最大的芯片制造企业中芯国际（SMIC）列入实体清单。中芯国际5日发表声明回应指，“任何关于‘中芯国际涉军’的报道均为不实新闻，我们对此感到震惊和不解。”

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路透社周五的独家报导引用该发言人的话称，美国国防部正在与其他机构合作，决定是否对中芯国际采取行动。这样的限制决定将会迫使美国的供应商申请执照，在得到这个“难以获得的”执照后，才能向中芯国际供货。中芯国际和中国驻美大使馆均未及时回复路透社就此提出的置评函。

中芯国际还面临美国商务部针对华为新的限制令的约束，如果它依赖美国技术为华为制造芯片，需先申请美国许可证。中芯国际是华为的芯片制造商之一。本周早些时候，五角大楼建议终端用户委员会（End User Committee）将中芯国际置入其实体清单。该委员会由商务部牵头，也有来自国务院和能源部的成员。报导从熟悉相关事务的未具名人士处了解到，该委员会对实体清单有决定权。但报导称，尚不清楚其他机构是否支持这样的提议。

至今为止，美方的受限实体清单中有275个中国公司，其中有因违反制裁令被列入的华为和中兴，以及为中国当局压制维吾尔人提供帮助的海康威视。据悉，中芯国际是中国最大的芯片制造企业，但与业界领先的台积电相比，只是二线竞争者。报导还援引的业界消息称，中芯国际若被列入实体清单，将会对泛林集团（Lam Research）、科磊（KLA Corporation）和应用材料公司（Applied Materials）等主要芯片制造设备公司产生影响。

尽管五角大楼官员没有说明因何原因提出这个建议。路透社报导说，据获悉该简报的另一名官员以及两名前任官员所透露的信息，中芯国际因为与中国军方的关系而引起注意。上个月，美国宣布了24个参与在南中国建造和军事行动的公司和个人名单。那是美国首次就南中国海问题对北京实施制裁。他们被指“帮助中国军方在南海修建人工岛”。

美国国防部在过去几个月间发布了两份被指中国军方所属或受军方控制的中国公司名单。这些公司列入清单将使特朗普总统有权对其做出更严重的处罚，但他至今尚未采取这样的行动。针对这一报导内容，中芯国际周六发表声明回应称，“中芯国际作为一家同时在香港证券交易所及中国大陆A股上市的国际化运营的集成电路制造企业，公司严格遵守相关国家和地区的法律法规，并在此基础上一直合法依规经营；且与多个美国及国际知名的半导体设备供货商，建立多年良好的合作关系，美国商务部多年来针对中芯国际进口采购的设备，也已经核发多件重要的出口许可。”

声明续指，“同时，中芯国际自成立以来作为全球半导体供应链上的重要成员，客户遍及美国、欧洲及中国大陆等世界各地，其产品及服务皆用于民用和商用，从没有任何涉及军事应用的经营行为，与中国军方毫无关系；2016年及以前，中芯国际还是经美国商务部正式认可的‘最终民用厂商’ (Validated End-User) ，并曾有多位美国商务部官员实地到中芯国际进行访查。因此，任何关于‘中芯国际涉军’的报道均为不实新闻，我们对此感到震惊和不解。”该公司亦表示，“中芯国际愿以诚恳、开放、透明的态度，与美国各相关政府部门沟通交流，以化解可能的歧见和误解。”