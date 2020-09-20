特朗普：概念上批准甲骨文、沃尔玛与TikTok交易

美国总统特朗普9月19日向媒体表示，他已从概念上批准了商业软件开发商甲骨文（Oracle）和零售业巨头沃尔玛（Walmart）与抖音国际版TikTok的交易，容许TikTok继续在美国经营。

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特朗普告诉媒体说，“这笔交易已得到了我的祝福，如果他们能完成交易，这很好，如果他们完不成也不碍事。”特朗普说，“我在概念上（in concept）已同意了这笔交易”。按照外界对这笔交易了解的内容，甲骨文将成为TikTok在美国数据安全合规方面的合作伙伴。

TikTok母公司字节跳动在本周与甲骨文达成了一项协议，该协议将把TikTok的总部迁至美国，并给予甲骨文监督其在美业务的权利。而字节跳动将保留对TikTok的多数股权，其将更名为TikTok Global。特朗普指，新的TikTok 公司很可能会于得克萨斯州注册。他还保证，这笔交易会确保安全问题，使其与中国或其他任何国家毫无关系。

TikTok发布的声明中说，沃尔玛也将参与这一交易。 TikTok表示很高兴该交易获得特朗普的批准，并提出计划在美国新增2.5万个工作岗位。而通过这项交易甲骨文和沃尔玛将占有TikTok上市前最高20%的股份。此外，这一交易不涉及TikTok的技术与算法转让。

不过，TikTok还将联合多家公司，投资建立总额为50亿美元的教育基金会，通过技术、在线视频提升美国和全球教育水平。