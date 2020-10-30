日本政府或停止采购中国无人机以保护敏感信息

自东京方面消息，来自日本政府和执政的自民党的消息人士近日透露指，日方可能将中国排除在向该国政府提供无人机的供应链之外，以强化对敏感信息的保护。这一举措被指是东京当局为了加强日本国家安全系列措施的一部分。

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路透社星期五援引六名日本政府和执政党消息人士报道，这一决定主要出于对信息技术、供应链、网络安全和知识产权的顾虑，这些担忧在日本之外也在增加。报道指，但日本必须在这些担忧与经济对中国的严重依赖之间取得平衡，尤其是北京方面不断加大对诸如商用无人机和安全摄像头等敏感技术的出口力度。

日方还必须在中国与日本最亲密的盟友美国之间日渐动荡的关系中寻找平衡，在许多方面，包括科技领域，华盛顿与北京意见相左。一位日本政府高级官员说，“中国是一个大市场，对日本很重要。”该消息人士续称， “另一方面，人们担心先进的技术和信息可能会泄露给中国，并可能被转用于军事用途。”

据悉，日本防卫省拥有数百架无人机，其中部分是中国公司制造的。日本海上保安厅也拥有大约30架无人机，其中大多数都是中国制造的。这两个部门则均表示，它们并未将中国产的无人机用于与安全相关的用途。其他日本政机构也使用中国制造的无人机。报道指，目前尚不清楚是否需要全部更换中国制造的无人机，但经过修改的日方政策指出，用于诸如例如刑事调查，基础设施工作和紧急救援这些敏感工作的新无人机将必须确保安全，以防止数据泄漏并需要通过更严格的审查程序。

消息指，日方收紧的规定将于2021年4月生效。尽管政策中没有提及具体任何国家的名字。但日方政府官员和执政党人士透露称，相关政策的确是考虑到中国的。据了解，日本政府推出的系列计划包括去年颁布的针对外国人的新投资规则；自民党的议员们也正在准备一项有关促进经济安全的全面法律提案，该提案将于今年公布。此外，日本国家安全委员会于今年4月成立了一个部门，以研究包括先进技术等经济问题，将如何影响其国家安全。

加强对无人机管制政策的支持者说，这并不是要振兴本土的无人机制造商，而是要确保日本的安全。另一位日政府高级官员说，“日本将与中国保持外交关系，但我们将对敏感的技术和信息作出更加谨慎的应对。”对此，来自佐佐川和平基金会的高级研究员渡边恒雄分析指，“我认为盟国将就关键技术进行讨论，特别是可能给中国带来军事优势的信息和技术。”据了解，日本政府已经拨出约3000亿日元，以使其供应链多样化，并希望通过政策鼓励将生产链带回国内，或将它们更多地转移到东南亚其他国家来减少对中国的依赖。