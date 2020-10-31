美国反对尼日利亚候选人，支持韩国候选人出任世贸总干事

瑞士日内瓦当地时间10月28日下午，在美国反对由一位尼日利亚候选人担任世界贸易组织（WTO）下任总干事的提议后，这一近来保守争议和质疑的全球贸易机构选择新领导人的努力陷入停滞。

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世贸组织提名委员会星期三建议任命来自尼日利亚的候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿（Ngozi Okonjo-lweala）为总干事。如果成功当选，她将成为世贸组织第一位非洲籍以及第一位女性总干事。但这一决定需要各个成员国以协商一致的方式批准，这意味着世贸组织164个成员中的任何一个都可以阻止对伊韦阿的任命。

据了解，竞争世贸组织领导职位的八名候选人在前两轮磋商中被缩减到两位，仅剩下伊韦阿和韩国现任贸易部长俞明希（Yoo Myung-hee）。该组织表示，曾担任尼日利亚财政部长的伊韦阿应该成为下一任负责人，因为她获得了广泛的跨地区支持。世贸组织发言人基思·罗克韦尔（Keith Rockwell）在这一闭门会议后对记者说，“今天表达观点的所有代表团都对这一进程、‘三人小组’和甄选结果表示非常强烈的支持，除了一个国家。”他具体说明，这个国家是美国。

美国贸易代表办公室随后发表声明称，正式支持伊韦阿拉之外的唯一候选人、韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希，称赞她是一名成功的贸易谈判代表，具备在“非常困难的时期”领导这个贸易组织所需的技能。声明提出，“它必须由一个具备该领域实际经验的人领导。”这可能是在针对伊韦阿，这位尼日利亚候选人被批评者指缺乏多边贸易谈判技术知识。

此前，美国贸易代表办公室星期三指出，世贸组织“必须由在该领域具有实际经验的人领导”，俞明希作为一名贸易专家“脱颖而出”。该办公室还在一份声明中表示，“对于世贸组织和国际贸易来说，现在是一个非常困难的时期：25年来没有进行多边关税谈判，争端解决机制失控，履行基本透明义务的成员国太少。世贸组织急需进行重大改革。”

罗克韦尔代表世贸称，世贸组织成员将在11月9日就总干事遴选举行总理事会会议，希望届时能就总干事最终人选做出决定。彼得森国际经济研究所的贸易专家哈夫鲍尔（Gary Hufbauer）向媒体表示，伊韦阿与北京的密切关系引发了华盛顿的警觉。他说，“最大的反对原因是伊韦阿与中国的关系密切。她在亚洲基础设施投资银行任职，似乎与中国官员关系良好。”她是中国发起的亚投行的国际顾问委员会成员。

美国贸易代笔莱特希泽（Robert Lighthizer）今年5月在参加牛津大学辩论社的一场活动时就世贸组织现行体制分析指，美国希望以多边主义解决贸易问题，例如通过世贸组织，但依靠该组织处理对华贸易分歧则存在一个根本性问题，即为了解决强制性技术转让和知识产权盗窃等问题而改革该组织的话，这些改革则必须得到中方的同意。他称，中方看似很难同意这些会触及其短期利益的世贸改革。因此，在这一情况下对美国来说一味地奉行多边主义并不是最好或最有效的解决问题方式。