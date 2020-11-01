德国穆克兰港进一步走近中国抵抗美国制裁威胁

德国穆克兰港继续扩大与中国的运输联系，以此抵抗美国的制裁威胁。

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据德国《北方信使报》报道，德国吕根岛上的穆克兰港在中欧新丝绸之路项目中，将起到更大作用。十月间，穆克兰港再次大大扩展了其在“新丝绸之路”上的运输。正如穆克兰港宣布的那样，除了增加了穆克兰和鹿特丹之间的直达集装箱列车运输外，最近还增加了每周一趟的北欧海运和立陶宛海运时刻表。北欧海运连接斯堪迪纳维亚半岛上的瑞典卡尔斯港。立陶宛海运连接克莱佩达。此外，穆克兰港还将易北河上的港口威腾贝格添加到其德国腹地枢纽网络中。

波罗的海海桥是中国中部西安与穆克兰港之间的交通走廊，已被划定为新丝绸之路的组成部分。穆克兰港开辟的新的运输连接为波罗的海海桥上的集装箱运输提供了服务。已长期参与新丝绸之路项目的穆克兰港由此可以进一步加强其在与中国的国际货运中的枢纽功能。

穆克兰港公司表示，“我们正在将斯堪的纳维亚半岛和欧洲大陆的其他城市与中国连结起来。为了能够继续满足波罗的海海桥不断增长的需求，通向俄罗斯巴尔迪斯克的主要路线的通行能力增加了一倍。穆克兰港再一次可以展示其作为现代多功能港口和欧中交通枢纽的能力。

由于地理位置优越，穆克兰港使欧亚货运的时间效率大大提高。

穆克兰港是德国最东端的深水港。最近因自身受到美国的制裁威胁，该港口名声大震，因为建造备受争议的北流2线项目波罗的海管道的船只正是从该港口出发开始作业的。穆克兰港继续扩大与中国的运输联系也是穆克兰岗对美国制裁威胁的回应。