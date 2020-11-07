澳大利亚出口商敦促澳政府将中国告上世贸组织

据英国《卫报》11月6日报导，澳大利亚的一个主要的商业集团呼吁莫里森政府将中国告上世界贸易组织以寻求仲裁，并指堪培拉试图与中方进行的会谈接触，未能解决与中国，这一澳大利亚最大贸易伙伴之间日益扩大的争端。

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日前有消息指，“中国已下令停止进口7个类别的澳大利亚大宗商品”，彭博社介绍称，这7类商品包括煤炭、大麦、铜矿石及铜精矿、食糖、木材、红酒和龙虾等，是迄今为止中国对澳商品最广泛的打击行动。针对相关报导，中国外交部发言人汪文斌在11月3日的例行记者会上表示，“中方有关机构对相关进口产品采取的检验检疫措施是依法依规进行的。”他说，“中方始终认为，一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益。同时，相互尊重是各国间开展务实合作的基础和保障。”

在澳洲的7个出口领域为可能的中国贸易禁令作好准备，且中澳两国间部长级接触仍处于冻结状态的情况下，澳大利亚工业集团（Ai Group）告诉《卫报》称，“如果中国继续拒绝澳大利亚的商品和服务，澳大利亚企业将别无选择，只能寻找其他市场”。澳大利亚贸易部长伯明翰(Simon Birmingham)星期五表示，中国政府否认有任何官方协调的努力来打压澳大利亚产品。不过，他强调，堪培拉从中国政府那里听到的消息和澳方出口商所经历的情况有很大的不一致。“我们从产业界和一系列不同的新闻来源得到的持续报道令人深感不安，这是无法否认或逃避的事实，”他向澳大利亚电台介绍称。

官媒《中国日报》日前在一篇社论中警告说，如果澳大利亚继续支持美国政府遏制中国的努力，它将 “为其错误判断付出巨大代价”。该报还敦促澳方 “趁早远离华盛顿对中国的边缘政策”，并称如果堪培拉不顾一切地敌视北京，“这将是澳大利亚后悔的决定，因为澳大利亚的经济只会遭受更多的痛苦”。针对目前棘手的局势，反对党领袖，联邦工党领袖阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）称，现在是时候让莫里森（Scott Morrison） “像总理一样行事，而不是像首席观察员一样行事”，并迅速采取行动帮助澳大利亚出口商，他们担心新的贸易禁令会影响葡萄酒、龙虾、糖、煤炭、木材、大麦和铜领域的出口。他说，“当我们的贸易继续恶化时，说‘好吧，没有人会接我们的电话’是不够好的。”伯明翰周五重申，中方未对澳方的接触努力加以回复。

阿尔巴尼斯说，“政府需要一个计划来处理这个问题，因为它对澳大利亚的就业、澳大利亚的企业和澳大利亚的经济有现实的影响。”莫里森政府此前曾表示，保留通过世贸组织对中方决定提出挑战的权利，据悉，澳方已经在上周的世贸组织委员会会议上发表了己方的担忧。澳大利亚工业集团CEO维罗克斯（Innes Willox）表示，商家们更希望澳大利亚与占澳大利亚总出口额33%的中国保持紧密的高层联系，但 “当谈判破裂时，我们需要依靠独立的仲裁，即世贸组织”。

维罗克斯说，“中国和澳大利亚长期以来在倡导多边贸易体系方面是一致的，现在或是把我们的分歧带到这个论坛上的时候了。”他补充说，“企业总是在寻求多元化发展，但现实情况是，没有任何其他市场拥有中国这样的规模和强劲的需求，这也是为什么澳大利亚只是125个将中国作为最大贸易伙伴的国家之一。"

世贸组织仲裁有效性仍shi问题

对此，珀斯美国亚洲中心研究主任威尔逊博士（Jeffrey Wilson）说，将贸易争端提交给独立仲裁是澳大利亚的一个可信的选择，尽管可能需要一些时间来做出决定。他说，相信澳大利亚在大麦、棉花和煤炭案件中 “有很大的胜算”。据报道，后两种产品已经面临出口中断，因为中国当局上个月向国内一些企业发出口头指示，要求停止从澳大利亚购买这些商品。

但不容忽视的是，近年来备受诟病的世贸组织自身尚未就下任该组织总干事的问题作出决定。世贸组织总理事会主席大卫·沃克（David Walker）6日宣布，推迟原定于9日举行的总理事会特别会议，会期另行通知。这一决定意味着新任总干事人选的选任程序被推迟。目前，世贸组织全部164个成员中，美国不支持尼日利亚候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）担任新任总干事，美国支持韩国候选人俞明希当选。

而根据世贸组织规则，总干事任命通常采取成员协商一致的方式；不过，在特殊情况下，将总干事人选任命决定诉诸成员投票表决也可能成为最终备选方案。