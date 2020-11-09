和硕联合被指违规使用学生工 苹果宣布暂停与其新业务合作

美国电子巨头苹果公司11月9日宣布，发现其台湾供应商和硕联合违反了苹果的供应商行为准则，要求其学生员工上夜班和超时工作。从而暂时终止与和硕联合的新业务合作。

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苹果表示，几周前发现，这家台湾iPhone制造商为了掩盖违规行为，对学生进行了错误的分类，伪造了文件，在某些情况下还允许学生从事与专业无关的工作，这违反了苹果的《供应商行为准则》。苹果已要求其整改，且在纠正措施完成之前不会给他们新业务。苹果的调查暂没有发现强迫或未成年劳工的证据，声明补充说，和硕现在已经解雇了学生工作者项目的主管。据悉，和硕联合是苹果重要的合作伙伴，帮助苹果组装iPhone和iPad产品。

和硕联合在声明中表示，“发现不符合规定的行为之后，我们立刻从生产线撤下学生工作者，让他们返回自己的家园或学校，给予适当的补偿，并提供一切必要的支持和照顾。”苹果公司则在一份声明中指出，“我们对任何实习生项目都有严格的审批程序，确保实习生的工作与他们的专业相关，并禁止加班或上夜班。”“和硕联合违规负责人竭尽全力想绕开我们的监管机制。”苹果承诺将会继续强化监管，确保供应链员工得到妥善保护，获得尊重。

苹果正在生产5G iPhone，它已经与和硕联合合作在中国之外扩大生产规模。不过双方的合作应该不会受影响，因为受影响的只有新业务。据媒体从供应链知情人士处了解，和硕在上海和昆山的两家公司都存在上文提到的这一现象。每年秋天一般都是iPhone生产旺季，正是工厂最需要人手的时候。