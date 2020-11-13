路易达孚大量股权将售中东主权基金

有着近170年悠久历史的路易达孚集团（Louis Dreyfus Compagy）是一家从事农产品贸易与加工的著名跨国企业。其历史渊源始于法国阿尔萨斯（Alsace），如今总部设在荷兰阿姆斯特丹(Amsterdam)。路易达孚集团将首次接纳非家族成员股东，域外投资人来自中东阿联酋。

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据本台RFI经济组记者Altin.L周五（2020年11月13日）在«原材市场»专栏(Chroniques des matières premières)中的报道，路易达孚集团的控股机构将把45%的股份授予阿布扎比主权基金（ADQ）。那将是这个至今仍为家族控股企业的历史性转折。这宗金融交易背后还有一项贸易协议。路易达孚集团将长期为阿联酋提供农产品原材。阿布扎比主权基金入股路易达孚集团，将在Covid疫情触发供应紧张的背景下，强化阿联酋的食品安全。

这宗金融交易的细节没有对外透露，外界只能透过正式的声明得知，这宗交易的部分金额将被企业再次投入到关键的战略发展之中。路易达孚集团现在需要流动资金，用于重组。路易达孚计划退出金属和奶制品贸易，重点把贸易业务发展集中于：油料种子ˎ 谷类和食品加工，尤其是在亚洲。

去年，中国发生的猪瘟和中美贸易战影响到路易达孚集团的利润。Covid-19疫情造成的经济危机加重了企业的困难。