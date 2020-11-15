马达加斯加2020年荔枝收成季节特殊

马达加斯加是继中国和印度之后，全球第三大荔枝产地，主要供应欧洲。2020年本收成季的第一船近8千吨出口荔枝按计划将于11月16日周一起航前往法国和比利时。第二艘货船则将于11月20日周五离港。

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位于非洲东南部近海的印度洋岛国马达加斯加的荔枝出口商在两天前的11月13日周五起进入了本收成季采集水果最重要的8个工作日。但2020年的特别之处是，西方买家不知道是否会把荔枝摆上节日的餐桌。

据本台RFI记者Sarah·T周日（2020年11月15日）发自塔那那利佛（Antananarivo）的报道，印度洋岛国马达加斯加东部沿海塔马塔夫港（Tamatave）的荔枝运输业正在紧张忙碌着。有1万5千吨到2万吨左右的荔枝，要在不到六天的时间里，通过这座城市唯一的两条道路，运送到港口。然后由起重机送入预计在周一夜间起航的轮船货舱。

马达加斯加是继中国和印度之后，全球第三大荔枝产地。欧洲市场上荔枝的最大货源地。为了保持其市场主导地位，满装7800吨水果的第一艘货轮按计划将于11月16日周一起航，第一站是法国，下一站是比利时。

2020年的本收成季，水果早熟。对此，当地业界人士Georges.G说，这是一个好消息。他表示，早熟意味着品质到位。无需匆忙去采集，就能收获到够成熟ˎ大尺寸的水果。早熟就能早日摆上货摊，在圣诞节前总是好过在圣诞节后。进口商总是有兴趣，对能在圣诞节前两ˎ 三周摆上货摊。

但今年，进口商的定货少了。欧洲市场由于担心被封城的消费者，而订货减少了20%。价格应该比往年还低。这名出口商说，进口商还没有付款，只是付了一些订金，用于前期工作的费用。但今年很没有保障，对最后的成交价一点都没有底。FOB离岸价可能在每公斤0，90欧元至1，20欧元之间。一切还取决于欧洲消费者的反应。

第二艘发往欧洲的货船预计将于11月20日周五从马达加斯加港口起航，15天后可以抵达法国沿岸。