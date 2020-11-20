Covid-19 ：疫情下如何避免经济翻船？

20国集团（G20）的首脑视讯峰会即将于本周末举行，在Covid-19疫情下，如何恢复经济是予会各国领导人所要讨论的重要议题。

广告 继续浏览后续

二十国集团（G20）将在其轮值主席国沙特组办下，按计划本周六（2020年11月21日）和星期天（11月22日）召开一次首脑视讯峰会。如何克服Covid-19疫情，让经济尽快恢复正常，是本次G20峰会的重要讨论议题。Covid-19引发的卫生危机造成全球大部分国家更加贫困，但也激发产生了众多旨在控制疫情后果的新倡议。

本台RFI记者Bruno.F周五（2020年11月20日）在报道中指出，某一病毒的蔓延触发卫生危机，世界对此并不陌生。但从来还没有对一个变为全球化的经济中带来如此的动荡。2020年初以来，接二连三出现的封城禁足限制，造成工业逐一停顿。人口流动变得艰难，那些全球经济强国的活动与增长骤降。

一些国家的情况比另一些国家更好。尤其是中国，显然明白如何更好地抵御疫情，迅速重启它的庞大经济。但最终，各大洲都承受着本次危机的后果，目前尚未看到尽头。只有看到一种可以让包括那些最贫困国家都可以分享的疫苗出现后，才能带来日常生活与贸易交往重新恢复正常的希望，尤其是旅游业。由于许多边境被关闭加上几乎所有国际航班停飞，这是遭受重创的行业之一。

尽管，当前局面被一些人定性为悲惨可怕的，所造成的灾难不仅只是就业层面，还在心理上影响到了那些失去了经济来源的人们，尽管一些人试图坚持，不放弃。围绕如何避免经济翻船这一主题，法广RFI周五安排了众多相关法文报道。

来自亚洲的消息说，2020年二十国集团（G20）视讯峰会，主办国沙特还邀请了六个非成员国参加本次首脑视讯峰会，新加坡ˎ 阿联酋等国都接到了邀请。此外，联合国秘书长和一些国际多边组织的负责人也将予会。