TikTok出售令再获美国政府7天宽限

自华盛顿方面消息，美国特朗普政府11月25日同意将TikTok剥离在美业务的期限再次延长7天，在此之前，该行政令责令抖音国际版TikTok母公司字节跳动出售这款短视频App。

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此前，针对8月颁布的行政令，特朗普政府已给予字节跳动15天的延期，直至本周五到期。TikTok方面表示，该行政令的最新期限为12月4日。在美国政府的压力之下，字节跳动为敲定与沃尔玛和甲骨文的交易，以将TikTok美国资产转移到新的实体中，已经进行了数月的谈判。美国财政部未在周三立即发表评论。

一位不愿透露细节的知情人士表示，字节跳动已经提交了一份旨在解决美国政府安全顾虑的新提案。但是，该消息来源不愿进一步透露新方案的细节。美国财政部的一名官员另指，新的延期要求得以批复是为了审核“修改后提交（的方案）” 。字节跳动公司曾于11月10日披露，此前已提交了四份提案，包括11月的一份提案，该提案试图通过“创建一个新实体，由甲骨文、沃尔玛和字节跳动美国投资人全资拥有，负责处理TikTok的美国用户数据和内容审核”以解决美方顾虑。

据了解，在11月10日TikTok再度起诉美国政府后，双方又重新回到了“代运营”方案的谈判。值得一提的是，美国商务部就TikTok发布的其他限制令则被联邦法庭阻止，包括TikTok所说的将有效禁止TikTok在美使用的限制交易令。商务部发布的另一个原计划在9月27日生效的禁止苹果公司和谷歌母公司Alphabet为美国用户提供TikTok下载服务的命令也被法庭阻止。