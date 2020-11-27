俄罗斯将在北极形成新的油气大省?

俄罗斯启动在北极的一个超大型油气勘探开发项目，莫斯科把征服北极列为一项优先任务。托克贸易公司准备参与这一项目的投资。

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俄罗斯石油公司（Rosneft）刚刚宣布了在北极启动勘探行动。沃斯托克石油（Vostok Oil）超大项目的目标是每天产油约200万桶。莫斯科认为，这一地区是战略性的，接近北方的新海路。莫斯科把征服北极视为一项优先任务。

本台RFI记者Claire.F周五（2020年11月27日）在最新一集 « 原材专题 »(Chronique des Matières Premières)中介绍说，俄罗斯石油巨头的沃斯托克石油是一个要在北极开采碳氢化合物的超大项目。具体位置是在西伯利亚中部最北的泰梅尔半岛（la péninsule de Taïmyr），克拉斯诺亚尔斯克边疆区的上端。

俄罗斯方面的规划是要在3年至4年内，让这一多数是冰天雪地地区的油气产量达到每天20万桶。而远景则更为广阔，目标是每天产量196万桶。

这一项目从俄罗斯石油控股的瓦良格船舶制造商（Zvezda）那里订购了十辆重型破冰装甲，上百个适应北极地区的采油钻井平台，以便为打数千口勘探井之需。未来，还要建造两座机场和十多座新城。用俄罗斯石油公司的说法，泰梅尔半岛未来将成为俄罗斯的一个油气新省。

莫斯科瞄准亚洲石油需求反弹

俄罗斯石油公司，尽管是一家私营企业，但不失为是克里姆林宫的一支石油“触手”，其视野超出当前的石油价格危机。法国国立高等石油与发动机学校（IFP-School）的一名教授认为，到2025年至2030年时，石油的需求将会是突出的，而今的项目却不多。由于众所周知的环境和成本的原因，西方石油公司放弃了在北极的投资。

为了缓解沃斯托克石油高达1300亿美元的费用压力，俄罗斯石油公司获得了克里姆林宫大量的税赋优惠，总部在瑞士的托克（Trafigura）大宗商品贸易和物流公司表示，准备参与投资这一项目10%。