美众院下周将就要求中概股遵守美国审计规则投票

自华盛顿方面消息显示，美国国会众议院12月2日将就要求在美国股市上市的中概股，必须遵守美国审计规则，及不符合者将遭到除牌的法案进行投票。

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审计中概股的问题已经困扰了美国监管机构十余年，中国一直拒绝让美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的检察员，审查诸如阿里巴巴和百度等在美上市中资公司的审计底稿。随着中美紧张关系进一步紧张，加上瑞幸咖啡今年爆出会计造假丑闻，这一问题变得更加紧迫。

据《华尔街日报》报导，美国会众议院领导人计划将在下周三审议一项法案，迫使在美国股市上市的中国公司，要么过渡到获得美国监管机构审查的年度审计，要么将股票从美国交易市场中移除。众议院计划根据限制辩论的规则将进行投票，并需要三分之二的多数才能通过相关法案。

这一法案如果成为法律，将给中国公司及其审计师三年时间来遵守检查要求，然后才可能会被美国股票市场摘牌。此前，中方官员对该法案提出了批评，称有更好的办法解决华盛顿和北京在审计检查方面的分歧，中国公司退市将损害美国资本市场。这一立法动议得到了两党的支持，今年5月在参议院一致通过。

这意味着，如果众议院批准，它将有资格获得特朗普总统的签署。这项措施比美国证券交易委员会（SEC）正在审议的一项提案更具惩罚性，该提案要求将审计检查作为继续在证券交易所上市的条件，但将允许不合规的公司在柜台交易。参议院此前通过的立法由两党参议员代表发起，其旨在解决多年来适用于中国公司赴美上市的差别待遇。这些公司长期以来一直可以在美国出售股票，但他们的审计师却违反了一项关键的投资者保护，因为中方一直不允许对他们的工作进行检查。

在美国，审计监督由一个特殊的监督机构--上市公司会计监督委员会负责，该委员会是在近20年前安然公司和其他公司的会计丑闻发生后成立的。根据标普全球市场情报公司的数据，自2014年1月以来，已有超过170家总部位于中国或香港的公司在美国完成IPO，募集资金约587亿美元。SEC现任主席克莱顿（Jay Clayton）表示，支持这一立法行动。他在星期五发表声明指出，“国会两党广泛支持，以及整个联邦金融监管机构的支持，使这一重大的不对称待遇在一个时间框架内得出结论，允许投资者在他们认为适当的情况下调整他们的持股”。