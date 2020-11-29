面对北京压力 澳洲农业部长：坚持维护国家主权

中国商务部11月27日宣布，针对澳洲葡萄酒厂商征收最高212%的保证金，澳大利亚农业部长李特普鲁德（David Littleproud）29日受访时表示，中国的举动是基于政治因素，并重申澳洲不会因为中国的经济胁迫而让自己的主权受损。

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李特普鲁德周日接受澳大利亚天空新闻采访时，解释了澳洲政府将要如何回应中国制裁澳洲产品的问题。他在采访中呼应了澳洲贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）27日公开提出的说法，重申澳洲不会因为中国的经济胁迫而让自己的主权受损。

在节目一开始，节目主持人吉尔伯特（Kieran Gilbert）提到伯明罕的公开说法表示，中国“实在让人觉得，是因应一些（贸易以外的）其他因素而做出这些举动”。他接著就澳洲遭遇中国经济胁迫的问题，要求李特普鲁德阐述澳洲政府的立场。对此，李特普鲁德回答称，当中国对澳洲大麦、木材和葡萄酒等多项产品实施制裁时，中国官方都会发表一些声明；而声明内容，往往会触及一些澳洲作为主权国家所做的举动。

中国官媒《环球时报》英文版27日刊文，标题为“反澳洲葡萄酒倾销并非‘贸易战’，而是要教堪培拉当局‘长大’，否则就得受疼”。该报称，面对中国制裁澳洲葡萄酒的措施，澳洲政府应该要“长大”并“反省损害两国关系的错误举动”。文章再次指控澳洲是美国的“卒子”，并称澳方在香港、新疆和台湾问题上，已挑衅到中国的“核心利益”。

李特普鲁德向天空新闻表示，中国官方作法和言论“明显会让人自然地觉得，中国针对我们（澳洲）产品的措施并非因为任何贸易因素，而更是因为他们（中国）不满一些我们（澳洲）作为主权国家所做的举动”。面对北京方面基于政治因素而采取贸易制裁措施，李特普鲁德强调，澳洲“是一个著重遵循贸易规则的国家”。他表示，澳洲期待贸易伙伴同样著重遵循两国签订的贸易协议，以及遵守世界贸易组织（WTO）的规则。

采访中，吉尔伯特提到，澳洲才刚刚签署加入由中国领头的区域全面经济伙伴协定（RCEP），他向李特普鲁德提问，“如果这协定没有办法保护（澳洲）葡萄酒出口商避免遭受类似的待遇，那它到底有什么用呢？”对此，李特普鲁德解释称，有关协定明订多项贸易程序，各个签署国都必须遵守。他同时指出，要是任何国家未能遵守国际贸易规范的话，澳洲政府将会上告WTO附设的独立仲裁机制。李特普鲁德重申，澳洲政府相信“对话是解决目前争议的最好办法”。他续指，面对贸易问题，澳洲政府“不会在主权问题上妥协”，而且“澳洲是根据自己的主权来制订自己的决策”。