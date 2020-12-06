美国务院：全球主要证券指数中，有军方关系的中企占70%

美国国务院12月5日发表声明指，在此前被美国政府认定与中国军方有关系的中国公司中，至少有70%的关联公司的证券被列入全球主要证券指数。声明称，美国投资者的资金被被动地拿来支持这些公司参与中国的军用和民用生产。

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声明称，“中共对美国国家安全的威胁延伸到我们的金融市场，并影响到美国投资者。 许多由明晟（MSCI）和富时（FTSE）等指数提供商制定的主要股票和债券指数，都包含了被列入商务部实体名单和/或国防部 ‘中共军工企业 ’名单的恶性中华人民共和国（PRC）公司。”声明指，“流入这些指数基金的资金--通常是由美国散户投资者被动投入的，支持着从事民用和军用生产的中国公司。 其中一些公司生产的技术用于监视平民和镇压人权，中国新疆的维吾尔族和其他穆斯林少数群体，以及伊朗和委内瑞拉等其他镇压政权的情况就是如此。”

声明称，“截至2020年6月，31家母公司级别的中国军工企业中，至少有22家企业的关联证券被纳入主要证券指数，其中包括至少68家不同的关联级证券发行人；实体名单中至少有13家中国企业的关联公司或母公司被纳入明晟或富时股票指数；明晟新兴市场指数包括230只在大陆注册成立、以人民币报价、在中共控制的上海和深圳交易所上市的A股中概股。”

美国总统特朗普曾于11月12日签署行政命令，禁止美国境内任何人对华盛顿认为由中国军方拥有或控制的中国公司进行投资。这项命令将于明年1月11日生效。其距离美国当选总统拜登即将上任仅有几天时间。星期四，特朗普政府又在黑名单上增加了四家公司，包括中芯国际和中海油等。此举使得美国防部“黑名单”上的中国企业总数达到35家。随后，英国富时罗素公司(FTSE Russell)周五表示，将从产品中删除8家中国公司的股票。

对此，安博资本资产管理总监王（Alex Wong）向《南华早报》表示，此举对美国国务院认定的公司来说是负面的，它们很可能会受到资金外流的影响，其股价未来可能会表现不佳。“其他中国公司，尤其是那些专注于国内业务的公司，政治风险较低，”他说。“这还不是针对所有中国公司的全面举措。”

此前，美国国会众议院星期三一致通过了《外国公司问责法》。该法案被指限制中概股上市，在众议院表决通过后，将送交白宫待总统签署立法生效。按照该法案要求，外国发行人连续三年不能满足美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）对会计师事务所检查要求的，禁止其证券在美国交易。该议案已于今年5月在美国参议院获得全票通过。