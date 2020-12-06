英国富时罗素指数移除被美列入黑名单的8家中企

在美国下令禁止与“中国军方有关联的公司”交易后，英国富时罗素公司12月4日表示，将从产品中删除8家中国公司的股票。

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美国总统特朗普政府11月12日发布行政命令，明确禁止美国境内任何人对华盛顿认为由中国军方拥有或控制的中国公司进行投资。这项命令将于明年1月11日生效。母公司伦敦证券交易所集团(London Stock Exchange Group)的发言人星期五在声明中说，富时罗素(FTSE Russell)表示，将放弃海康威视、中国铁建和中国航天卫星等公司的股票。另外5家公司是中国交通建设股份有限公司、中国核工程建设集团有限公司、中国中车股份有限公司、曙光信息产业有限公司和中国化工股份有限公司。

富时罗素方面指，公司是根据指数的订户，以及其他利益相关者的反馈，才采取的行动。并且，公司是在美方展开限制投资的制裁后，遵循了公司的政策。12月21日，富时罗素将从包括富时全球股票指数系列在内的相关产品内，删除这8家中国企业。不过，富时罗素方面也表示，在制裁解除之日起12个月后，会考虑重新将这些中国公司纳入标准富时罗素指数。例如，若明年3月底之前制裁解除，那么富时罗素会在2022年9月进行半年评估时，重新考虑将这些公司纳入富时全球股票指数系列。

此前，富时罗素称，正在评估证券，并表示根据美国官员的调查结果，可能会放弃更多公司。罗素指数的竞争对手、美国纽约的明晟指数MSCI公司曾表示，其产品将根据美国法律“反映任何必要的变化”。另外，美国纳斯达克也在评估是否将指定公司从其指数中剔除，并可能在未来几天宣布。彭博社介绍指，截至12月4日收盘，这8家中国公司的总市值约为1431亿美元，富时环球指数（FTSE All World Index）中有1021家中国公司，权重为5.16%。

《南华早报》分析说，随着美国将中国公司列入“黑名单”，股票和债券指数编制机构随之调整基准，因此，这份“黑名单”可能为新年开一个动荡的头。摩根大通已经在11月17日的一份报告中称，公司已采取初步措施，处理“黑名单”中的中国公司及其子公司，在新兴市场债券指数中发行的价值超过410亿美元的美元和欧元计价债券。继今年6月和8月先后将华为、海康威视等31家中国企业列为“中国军方拥有或控制”后，美国国防部又在“黑名单”中增加了4家中国企业。

当地时间12月3日晚，美国国防部正式发布声明称，中芯国际、中海油、中国建设科技集团和中国国际工程咨询有限公司这四家中国企业已被其列入“黑名单”。此举使得美国防部“黑名单”上的中国企业总数达到35家。美国防部在声明中仍指，在“适当情况下”会继续更新这份“黑名单”。据了解，被列入“黑名单”并不会触发任何“制裁”措施，但美国总统可以决定是否实施制裁，包括封锁这些企业的财产。