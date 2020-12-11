中欧贸易论坛悄然取消 被指因中方试图禁止批评人士参会

《华尔街日报》12月10日报导，上个月一年一度的一场中欧贸易论坛被悄然取消。报导指，此前论坛的欧方组织者拒绝了北京方面提出的，禁止批评中方政策人士参会的要求。

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报导指，一年一度的中欧工商领袖和前高官对话(China-EU CEO and Former Senior Officials Dialogue)是一个闭门活动，参加者包括来自欧洲和中国的约40名企业CEO、高官和学者，今年原本是第四轮对话，原定以视频会议的形式举行。对话的组织者称，往年的与会者名单未引发过争议。但今年，欧洲主办方、欧洲企业协会(Business Europe)拒绝了中方提出的剔除某些与会者的要求。欧洲企业协会包括了欧洲多个国家地区的国家商业联合会，为这些国家进行各种规模的企业代言。

报导引述知情人士的话指，中方想剔除的与会者，分别是曾公开批评北京处理香港与维吾尔人政策的欧洲议会对华关系小组主席，德国人彼蒂科费尔（Reinhard Butikofer），以及德国墨卡托中国研究中心（MERICS）的负责人霍塔里（Mikko Huotari）。

报导认为，此前未被披露的这一举动凸显出，面对中国日益咄咄逼人的全球姿态，欧洲愈发难以在维护商业利益和维护民主价值之间取得平衡。美国和澳大利亚对来自中方的压力采取了更为强硬的立场，则引发了公开争执和贸易战。

报导说，该活动的取消显示欧洲对北京的立场日渐强硬，去年欧盟定调中国是“制度性对手”后，该导向变得明确。欧洲企业协会的发言人森内坎普（Peter Sennekamp）说，“这项年度活动我们已非常成功的举办了3届，不管地点是在布鲁塞尔或是在北京。但很遗憾今年的对话必须取消”。中方协办单位、中国国际经济交流中心的一名官员表示，该活动旨在促进国际经济研究与贸易合作，但一些参与者似乎不符合活动的原则或目标。

消息显示，过去中国官员曾寻求禁止德国政治人物、学术人士以及记者参与活动，但这是首度针对负责欧中关系的欧洲议会资深议员。此事件也因中国正与欧盟协商中欧投资协定而引发关注，该谈判比起双方官员表示希望达成的进度还要缓慢。