英国无协议脱欧？欧盟预备紧急措施

欧盟已部署了一系列措施，应对英国无协议脱欧。

广告 继续浏览后续

尽管布鲁塞尔与伦敦曾一致同意本周末还要继续谈判，以期达成一项确定英国脱欧后与欧盟双方未来关系的协议。但欧盟已下达了一系列应对英国无协议脱欧的预备措施。

据本台RFI记者Pierre.B周五（2020年12月11日）发自布鲁塞尔的报导，欧盟委员会主席冯德莱恩夫人与英国首相约翰逊曾决定，有关英国脱欧后的双边关系谈判本周末将继续展开。不过，欧盟已向那些会遭英国无协议脱欧冲击的行业，比如：捕渔业或运输业，下达了应对措施。

就渔业方面，欧盟指定一份11页的规则。布鲁塞尔将以中介的角度，为每一艘想要到英国水域开展捕捞作业的渔船向伦敦方面提出申请。以相同方式，布鲁塞尔将接受来自英国渔船到欧盟水域的捕捞申请及捕捞配额，即允许捕捞的重量。

上述新规则目前只是暂时性的。期待未来达成一项长久的协议。就运输业的应对措施，无论是空运还是陆运，也是相同思路。在公路运输上，欧盟提出了一项为期六个月的折中方案，旨在让载重卡车和游览客车的交通运输得以继续。

上述应对措施目前是预备性的。这是一种迹象，显示欧盟认为在2021年后与英国继续谈判是有可能的，但只涉及那些特定行业的协议。