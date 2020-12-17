莱特希泽建议拜登继续向中国施压，以使中方履行首阶段贸易协议

美贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer ）12月15日在受访时建议当选总统拜登继续就贸易问题向中国施压，以使中方履行中美“第一阶段”贸易协议。他表示，如果美国解除对华关税，很可能是一个信号，显示出美方没有认真把中国当做战略对手

广告 继续浏览后续

莱特希泽周二晚间罕见地接受了路透社的专访，为特朗普政府打破美中过去的贸易现状、并对3700亿美元中国商品征收单边关税辩护。经过了为期数月的贸易战后，美中在今年年初签署了“第一阶段”贸易协议，中方承诺在两年内将对美国农产品和制成品、能源及服务的购买规模较2017年增加2000亿美元。

根据美国海关数据，自2018年7月开始征收关税以来，美国进口商已经损失了716亿美元。当被问到拜登应如何对待“第一阶段”贸易协议时，莱特希泽回答指，“我会就第一阶段协议向他们施压”。他强调，“我认为在某些部份中国做得相当不错，但其他部份却并非如此。”

莱特希泽介绍指，中方在采购进度方面远远落后，部分是因为疫情影响。据彼得森国际经济研究所，按年度比例计算，截至10月，中国采购的美国商品和服务大约是“第一阶段”贸易协议要求的一半。“我将使用争端解决程序来解决特定问题”，莱特希泽表示，“我肯定会保持关税不变。我认为，如果你见到关税取消，这表明我们没有认真理解中国是战略对手。”

值得一提的是，拜登曾在8月时声称，他认为特朗普总统领导下美中达成的“第一阶段”协议“失败”。但在12月，他对《纽约时报》专栏作家指，他没有计划“立即采取任何行动”来改变协议或对中国商品的关税。

拜登日前宣布将任命其父母来自台湾的华裔女律师戴琪担任下任美国贸易代表。46岁的戴琪现为联邦众议院岁计委员会的首席贸易顾问，若她的提名案获通过，将成为第一位有色族裔女性的美国贸易代表。她出生于美国康涅狄格州，在华盛顿特区长大，毕业于耶鲁大学和哈佛法学院，曾在华盛顿多家律师事务所的国际贸易部门工作。她在1996年至1998年代表耶鲁大学来到中国，在广州的中山大学教授英语。

戴琪目前任众议院筹款委员会（Ways and Means Committee）首席贸易法律顾问，在奥巴马执政期间，她曾作为中国贸易政策专家负责监督中国的贸易执法，能说流利的普通话。美国有线电视新闻网（CNN）报导称，拜登提名凯瑟琳·戴担任美国贸易代表，是在向外界发出一个明确的信号：他正在切实履行竞选活动中关于应对中国贸易规则的承诺。

戴琪曾于2007年至2014年间在美国贸易代表办公室（USTR）的总法律顾问办公室任职，其中2011年至2014年间负责中国贸易执法工作，在世界贸易组织成功起诉了几起有关中国贸易的案件。她日前在发表接受提名演说时亦指，自己作为移民的女儿，为曾代表美国在世卫组织就贸易纠纷起诉过中国感到骄傲。