欧盟据报已原则上同意中欧投资协定 27国周五讨论继续

欧盟据据报已“原则上”同意与中国达成中欧投资协定。布鲁塞尔一名高级外交消息人士12月17日透露称，中国在多个领域做出重大让步已换取欧盟的同意。

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《南华早报》与英国《金融时报》相继报导指，在谈判有了大幅进展后，中欧投资协定可望在今年底前签署，这对中国与欧盟来说都是重大外交突破，即便欧盟也在努力恢复与美国的关系。布鲁塞尔的一名高级外交人士形容，中欧投资协定若签署，对与美国关系破裂的北京来说，“将是一个巨大的胜利”。消息人士指，欧盟两位最有影响力的领导人，德国总理默克尔和法国总统马克龙据悉已同意推进中欧投资协定。

目前担任欧盟理事会主席国的德国宣布，18日将在27个欧盟成员国的代表中讨论这份与中国的投资协议。消息人士称，负责贸易谈判的欧盟委员会已经取得了突破，因为中方同意为欧盟企业开放更多市场，包括金融服务、制造业和房地产等领域。作为回报，欧盟放宽中国投资其可再生能源市场的限制。欧盟委员会发言人说，“中欧投资谈判十分激烈。在许多领域都取得了进展。仍有一些重要的悬而未决的事情，本周谈判仍在继续”。

中国外交部发言人汪文斌周五表示，今年以来中欧双方克服疫情的影响，共举行了10轮关于中欧投资协定的谈判，取得重要进展。目前谈判已进入最后阶段，相信只要双方照顾好彼此关切，坚持相向而行，就能实现双方领导人确定的谈判目标。欧盟和中国已经就投资协定进行了7年，35轮谈判。报导称，双方尚未解决的问题包括要求中国遵守国际协定规定的劳工权益。

不过，预计美国候任总统拜登上台后仍将维持对抗中国的策略，欧盟此时与北京签协定，则引起议论。报导引述一名欧盟外交人士强调，与中国达成协议不会影响欧盟与美国建立更紧密伙伴关系的意图。中国被欧盟定性为 “经济竞争者”和“系统性对手”，同时也是诸如应对气候变化领域等全球挑战的合作伙伴。

报导指，中国在谈判中的目标包括保证对欧盟部分经济领域的投资权，尤其是能源领域，尽管欧洲对外国所有权越来越敏感。与美国试图通过惩罚性关税迫使中国做出贸易让步不同，布鲁塞尔优先考虑谈判和改革世界贸易组织，使其适应北京的经济模式。“在投资协议上似乎有一个机会之窗，”一位欧盟高级外交官说。“我们将看看未来几天会发生什么。”

值得一提的是，德国绿党议员德国绿党议员鲍斯（Margarete Bause）本周在德联邦议院就人权问题曾向默克尔施压。巴斯问道，在新疆维吾尔人遭受强迫劳动的情况下，她怎么能和中国作投资交易呢？默克尔承认这一担忧，但也表示新疆不是她投资谈判的红线。

分析人士指，我们可能会看到一个来自欧盟方面的“政治宣言”，即欧方打算最早在周末前完成交易。欧方领导人与习近平的视频会议可能会在下周举行。但是，让这个协定通过欧洲议会将是一个挑战。欧洲议会周四高票通过的一项动议中表示，不会在新疆问题上保持沉默。柏林和布鲁塞尔的一些高级官员亦对这一协定的达成时机感到非常不安。