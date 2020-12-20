欧盟渔民担忧英国脱欧后的关系谈判

英国脱欧的原定过渡期即将于2020年12月底截止，欧盟与英国未来关系的谈判却仍未结束，为此，双方代表争分夺秒，周日也在加班。

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欧盟与脱欧后英国之间的关系仍在协商之中。在距原定英国脱欧过渡期结束（2020年12月31日）还有十天之际，双方代表本周末在布鲁塞尔加班加点。周日对话的中心议题是渔业。在英国脱欧谈判中，渔业的经济比重不大，但极具象征性。

据本台RFI记者Joana Hostein周日（2020年12月20日）发自布鲁塞尔的消息，欧盟的捕捞渔业者周六就当前的渔业谈判表示忧虑。

欧洲渔业协会的忧虑

旗下有欧盟境内近18 000家渔人的欧洲渔业协会在一份标注日期为12月19日的声明中表示，欧盟渔业正要成为牺牲品，那将重击这一行业，严重影响鳕鱼ˎ 鲭鱼等鱼类的库存量。欧洲渔业协会担忧，为了与英国达成协议，布鲁塞尔的让步太多。周六，双方代表花了一天的时间，讨论欧盟未来每年从英国水域里捕捞的近6亿5千万欧元海产品的分配事宜，以及让欧盟渔业适应新规的过渡期限。

英国脱欧：十天内达成协议困难 / Négociations sur un accord post-Brexit : Une date butoir difficile à tenir. La fin de la période de transition du Brexit intervient en plein pic de la saison de pêche, qui court de novembre à mars à Killybegs. Ici, des bateaux de pêche dans cette ville irlandaise, le 7 décembre 2020. © Émeline Vin / RFI 法广

十天内达成协议困难

欧盟和英国双方代表心中都明白，距离达成一项渔业协议依然遥远。还有许多重要问题未能解决，这不仅只是就捕捞作业而言，还有国家的补贴问题。总之，欧洲议会原先划定的最终期限，要求双方在今天周日午夜之前达成妥协，以便留出时间在2021年1月1日元旦前予以批准，这似乎有困难。