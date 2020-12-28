消息人士：欧盟27国均支持达成中欧投资协定

两位欧盟外交官员12月28日向《南华早报》透露指，欧盟27国均已同意与中国达成全面投资协定。

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欧盟27国大使周一举行会议，并在德国担任欧盟轮值主席国任期即将于明年1月1日结束前，就与英方达成的英国脱欧协议和中欧投资协定谈判进展进行讨论。该报援引其中一位消息人士的话称，“（中欧）最早可能在周二达成协定”。此前，欧盟谈判代表表示，北京在劳工标准方面的承诺有了“积极的进展”，而劳工标准是欧盟方面与中方达成协定的主要症结之一。

一名欧盟外交官说，“欧盟大使们已经接得到了欧委会关于中欧全面投资协定的最新进展汇报。”其续指，“委员会报告了最近与中国谈判的积极进展，包括劳工标准问题”。

“欧盟大使们广泛欢迎欧中谈判的最新进展。”该消息人士称，没有任何代表团“举起停止牌”，这意味着政治背书的道路“就此扫清”。欧盟一直在推动能更为广泛的进入中国市场，包括在电信、金融和混合能源汽车领域等。

值得一提的是，法国外贸及经济吸引力部长里斯特（Franck Riester）23日曾向媒体表示，就《中欧全面投资协定》的谈判问题，“我们没有得到中国关于废除强迫劳动的足够承诺。”他提出，“如果北京在维吾尔人强迫劳动问题上没有进展，巴黎不会支持欧盟谈判达成的协议”。如果最新消息属实，接下来，欧洲理事会和欧洲议会是否将对协定提出异议值得进一步关注。