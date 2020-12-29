近七成日企高层盼拜登上台后缓解与中国关系

《日本经济新闻》12月29日报导指，经该报近期调查显示，近70%的日本企业高层认为，美国当选总统拜登应放宽特朗普总统时代对华的强硬措施。

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受访者预料，拜登上台后将扭转“美国优先”政策并重返国际合作，全球环境将有所改善。调查显示，放宽对中国的强硬措施获68.2%的受访者支持，仅30.7%认为拜登应维持现况。在特定政策方面，72.3%的受访者认为拜登应该降对中国货品的额外关税，59.2%认为应放宽中国籍人士的签证限制。

据悉，这份在12月7日至22日之间进行的民调查访了141家日本大企业。一些公司表示，美国对中国实施的制裁，给日企营运增添了逆风。一家大型造纸厂的受访者称，“较疲软的中国经济造成消费减少，导致库存激增和产品价格下滑。”运动服装品牌ASICS（亚瑟士）集团总裁广田康人说，“缓解中美经济摩擦能给全球经济带来正面影响。”

报导指，但日企心声与政坛主流声音相抵触。日本执政党自民党正敦促政府，取消中国国家主席习近平计划中的国事访问。而自新冠疫情暴露供应链问题后，日政府近来为寻求供应链多元化布局，提供补助以协助日企将生产线撤离中国。此外，日企另看好美日在气候变化议题上立场一致。拜登承诺上任后首日美国将重新加入《巴黎协定》，获得70.2%的受访者支持；61.7%支持拜登宣示首任投入2万亿美元至应对气候变化项目当中。

96.5%的受访者认为拜登政见对环境倡议具正面意义，比率在9个政策领域中最高，这与日企拥抱日本首相菅义伟2050年前达温室气体淨零排放目标相辅相成。