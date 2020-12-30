欧盟贸易委员：投资协定价值超过金钱 欧洲议会要员：协定好不好议会说了算

中欧领导人12月30日宣布双方在原则上完成了谈判已久的中欧全面投资协定（CAI）。对此，欧委会执行副主席兼欧盟贸易委员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)通过推特表示，“该协定的价值不仅仅是欧元和欧分--它还巩固了我们与我们最大的贸易伙伴之一的基于价值观的欧盟贸易议程。”此外，欧洲议会国际贸易委员会主席朗格（Bernd Lange）指出，欧盟需要一个尊重基本价值观并制定公平规则的协议。他表示，究竟该协议是否是实现这一变革的正确工具，将由欧洲议会来决定。

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针对双方当天宣布完成的谈判内容，东布罗夫斯基斯介绍称，“中国此前从未给予贸易伙伴如此深远的市场准入。中欧投资协定将：为欧盟企业在世界最大和发展最快的市场之一提供重大推动力；帮助他们在平等的基础上经营和竞争；营造公平的竞争环境。”他续指，“该协议的价值不仅仅是欧元和欧分--它还巩固了我们与我们最大的贸易伙伴之一的基于价值观的欧盟贸易议程。”

东布罗夫斯基斯称，“中欧全面投资协定将帮助我们促进欧盟的一些核心价值和目标，如气候行动和可持续发展。”他在推特上介绍指，“中国首次同意就以下问题作出坚实的规定：《巴黎协定》的执行情况 ；批准国际劳工组织关于强迫劳动的基本公约； 执行机制，以确保承诺得到履行。”

东布罗夫斯基斯写道，“欧盟和中国已经原则上批准了《全面投资协定》。这是一个真正的进步：长期以来，我们与中国的贸易和投资关系一直不平衡--这个协议纠正了这种平衡。”同样就这一话题，欧洲议会贸易委员会主席朗格（Bernd Lange）表示，“贸易不是在真空中进行的。是的，我们需要一种更加平衡的经济关系，但我们也需要一种尊重基本价值和制定公平规则的关系。该协议是否是实现这一变革的正确工具，将由欧洲议会国际贸易委员会和欧洲议会决定。”

朗格称，“政治协议是达成协定的第一步，但远非结论。该协议在欧洲议会投票之前无法生效--在此之前，我们将继续深入和透明地分析和辩论几个月。”他强调，“目前还没有人签署任何文书，距离批准还有很长的路要走。还有其他文书需要补充可能达成的协议，例如人权制裁制度。成员国采取行动的时候到了”。

根据欧盟程序规则，一旦执行机构欧盟委员会与他国达成贸易协议，需通过欧洲理事会和欧洲议会的共同同意才可以完整执行，其中欧洲议会国际贸易委员会将在欧洲议会的审议部分扮演参谋和先行表决作用。