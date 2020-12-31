空客波音反补贴纠纷 美国将对部分法德商品加征关税

美国贸易代表办公室12月30日宣布，美方将对产自法国和德国的部分商品加征关税，包括飞机零件、葡萄酒、干邑及白兰地等，但未有提及何时生效，只表示即将公布细节。

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美国贸易代表办公室当晚发表声明说，“美国正在调整从欧盟进口的某些产品的关税。由于世贸组织大型民用飞机诉讼案，美国于2019年10月获准对约75亿美元的欧盟产品加征关税。美国以克制的方式实施授权反制措施，并使用上一历年的贸易数据来确定覆盖的产品数量。 ”声明指，“2020年9月，由于世贸组织相关诉讼，欧盟被授权征收影响美国40亿美元贸易的关税。然而，在实施关税时，欧盟使用的是由于新冠病毒对全球经济造成的恐怖影响，而导致贸易量大幅减少时期的贸易数据。 这一选择的结果是，欧方对远比利用正常时期所涵盖的产品征收的关税要多得多。 虽然美国向欧盟解释了其选择的时间段的扭曲性影响，但欧盟拒绝改变其做法。 ”

因此，美国贸易代表办公室表示，“为了使这两项行动保持相称，美国被迫将其参照期改为欧盟使用的同一时期。 然而，为了不使局势升级，美国调整的产品覆盖率低于利用欧盟选择的时间段所能证明的全部金额。” 声明说，“欧盟作出了另一个选择，不公平地增加了报复的金额。欧盟使用欧盟27国的贸易额（即不包括英国的贸易额）来计算要覆盖的贸易额。这样做的效果是不公平地增加了英国留在欧盟内的52天的关税报复。欧盟需要采取一些措施来弥补这种不公平。”

美国贸易代表办公室指，将对产自法国和德国的飞机部件、部分无气泡酒、干邑、白兰地等加征关税。但美方并未透露具体细节，只表示即将公布相关信息。此前，欧盟委员会11月9日宣布，将对不超过39.9亿美元的美国输欧商品加征关税，该措施从11月10日起生效。

美欧航空补贴争端始于2004年。世贸组织先后裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。去年10月，世贸组织授权美国每年对约75亿美元的欧盟输美商品和服务采取加征关税等报复措施。今年10月，世贸组织正式授权欧盟每年对不超过39.9亿美元来自美国的商品和服务加征关税。