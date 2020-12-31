逾千名海员被困海上 劳工组织：犹如中澳贸易战战俘

总部位于英国伦敦的国际运输工人联盟（ITF）澳大利亚协调员近日向媒体表示，约1600名海员因等待卸载澳大利亚煤炭而滞留在中国沿海，他们“束手无策”犹如“贸易战战俘”。

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据国际运输工人联盟澳大利亚协调员萨默斯（Dean Summers）介绍，滞留在中国沿海的80艘货船上约有1600名海员正在遭受“看不到尽头 ”的痛苦。他说，“海员们现在已经在那里，有的长达20个月没有休息一天。”萨默斯就这些海员的情况指，“他们就坐在中国的港口外，他们想做的就是进去卸煤，然后回到国际市场，但是中国不接受他们，他们不允许这些船去其他国家更换船员。”他说，“那些海员真的是战俘。”

数据显示，去年澳大利亚向中国出口了价值近137亿美元的煤炭，占其总出口额21%。尽管煤炭有助于满足中国巨大的经济需求，但不断恶化的政治关系阻断了该进口渠道。今年4月，澳洲政府呼吁对新冠病毒的起源进行调查。中国当局在随后数月的时间里通过提高税费，非正式地禁止了大量澳大利亚商品的进口，包括大麦、葡萄酒和木材。据彭博社报导，6月，穿越大洋运送澳大利亚煤炭的船只开始被困于多个中国港口。

据悉，由于新冠疫情的爆发，这些海员和其他40万名海员一样，已经被困在世界各地的船上，没有机会下船、飞回家或更换船员。但中澳关系的恶化使这些船员更身陷囹圄。萨默斯说，由于新冠疫情限制，海员们已经筋疲力尽，无法下船。“如果你愿意的话，这是一场危机之上的危机，”他说。“1600名海员正在遭受可怕的痛苦，而且看不到尽头。”据悉，这些海员主要来自发展中国家，包括印度、斯里兰卡和菲律宾。

萨默斯说，这些海员已经 “束手无策”。他指出，“他们在那里每天都在工作，有时，通常每天工作长达12个小时，持续20个月，在最动荡的时候远离家人。这简直是折磨人的。” 萨默斯说，澳大利亚政府应该进行游说，帮助减轻船员的痛苦。他提出，澳洲政府还应该推动中方同意让这些船只离开船队，例如前往日本，让这些船只在重新进入船队之前换上新的船员。

萨默斯说，“必须做点什么，必须告诉中国”。他称，“人道主义权利在中国的议程上并不高，但这是中国故意带来的国际问题，目的是为贸易战带来某种筹码。”他说，“让这些人走吧，如果要这样的话，就和澳大利亚打贸易战吧，但是不要让人们故意受苦，这是一件可怕的事情。”对于这一现象，中国外交部发言人汪文斌11月13时曾表示，“据我了解，这艘（一艘印度商船）散货船自6月以来一直停泊在河北省京唐港附近锚地，中方从未限制其离开。货运方出于商业利益考虑，不愿调整该船运行安排，才是导致有关情况的真正原因。”

汪文斌称，“中方当地有关部门一直同印度方面保持密切沟通，及时回复印方有关诉求。对确需紧急救助的情况，只要收到有关申请，中方均会第一时间在符合防疫规定的前提下实施救助，包括提供必要物资补给”。《纽约时报》此前曾报导指，自4月以来，中方以担忧新冠病毒为由，还禁止外国货船在国内港口更换船员。因此，相关外国商船对允许进行船员更换的请求没有得到回应。至于堪培拉的态度，澳洲资源部长凯斯·皮特(Keith Pitt)上个月在接受《悉尼先驱晨报》采访时表示，此争端“主要与参与企业相关”。

本月，澳洲时任贸易部长伯明翰(Simon Birmingham)告诉天空新闻台(Sky News)称，他的部门向中国同行提出了“交涉”，但指出澳大利亚的出口商已经收到付款，“从澳大利亚的角度看，”这意味着交易“已经基本完成”。