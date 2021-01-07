中国外长王毅访非洲推动«一带一路»

正在非洲五国访问的中国外长王毅现已分别与刚果（金）和博茨瓦纳签署推动«一带一路»建设的合作协议。在此之前，中国外长在其本次非洲访问行程的首站尼日利亚达成的共识包括，北京与阿布贾将开展军事安全合作。

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中国外长王毅2021年的首访国家在非洲。在结束了对尼日利亚和刚果（金）的访问行程后，中国外长王毅周四（2021年1月7日）在哈博罗内与博茨瓦纳（Botswana）签署了两国合作共同建设«一带一路»的谅解备忘录。在此之前，王毅周三在刚果（金）也签署了一项两国合作推动«一带一路»建设的协议。

在结束对首站尼日利亚（Nigeria）的访问行程后，中国外长周三晚些时候抵达金沙萨，并随即得到刚果民主共和国（CRD）总统齐塞克迪（Félix-Antoine Tshisekedi）的接见。刚果民主共和国现总统齐塞克迪的父亲曾出任过刚果（金）政府总理一职。齐塞克迪总统即将在一个月后的2021年2月初起担任非洲联盟的主席。

据本台RFI记者Kamanda Muzembe周四（2021年1月7日）发自金沙萨（Kinshasa）的消息，刚果（金）总统齐塞克迪在与到访的中国外长王毅会晤中，谈及加强双边关系，尤其是被当地人所称之的“中国合同”。

刚果(金)与中国合作目标明确

透明ˎ 有效和效率，这是金沙萨所明确的，与北京之间关系的目标。在此思维下，刚果（金）方面想要加强华钢矿业（Sicomine）项目，也就是在前总统卡比拉时代被当地人所称之的“中国合同”。2007年和2008年的两项倡议曾预计中国进出口银行提供近140亿美元的贷款。中方可以通过这些贷款在刚果（金）获得等额的金属：铜和钴。这一“世纪合同”在2009年曾不顾国际货币基金组织（FMI）的异议有过更新。国际货币基金组织反对的理由是，刚果（金）不应在尚未偿还拖欠西方债权人110多亿美元的情况下，与某一优先债权方达成一项新协议。

中国支持刚果(金)现政府反贪

中国外长在金沙萨宣布，北京打算协助刚果（金）总统齐塞克迪面对发展挑战所采取的政策，支持刚果（金）现任国家元首为此所做的努力：打击贪腐和完善管理。

法广存档图片：中国外长王毅 Image d'archive RFI : Chinese Foreign Minister Wang Yi, © KIM Min-Hee POOL/AFP/File 法新社

刚果(金)支持中国«一带一路»

中国外长还宣布，部分减免刚果（金）债务2800万美元，拨200万美元支持刚果（金）总统齐塞克迪的非洲联盟（UA）主席任期。中国与刚果（金）还签署了一项两国合作推动«一带一路»建设的谅解备忘录。中国外长王毅在其之后的非洲访问行程中，将继续致力于推动«一带一路»。

在结束了对尼日利亚ˎ 刚果（金）和博茨瓦纳的访问之后，中国外长王毅还将前往坦桑尼亚（Tanzania）和塞舌尔（Seychelles）。