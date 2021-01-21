原材市场迅速遗忘Covid疫情冲击？

法国锡瑞镨大宗商品研究所预测其原材指数反弹19%，并分析认为Covid-19对原材料的冲击被迅速遗忘。

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本台RFI法文网周四（2021年1月21日）在 «原材市场 »栏目（la chronique des matières premières），刊出经济组记者Claire Fages的一篇最新网文，原标题为，法国锡瑞镨大宗商品研究所认为，Covid-19对原材料的冲击被迅速遗忘。 在此予以着重介绍。

网文写道，在度过了一个被Covid-19病毒搅乱的2020年后，法国智库锡瑞镨大宗商品研究所（Cercle Cyclope）预测其原材指数反弹19%。这一升幅已经被似乎消化了疫情的市场所吸收。这一机构的主管指出，对原材料而言，2020年并非如此的糟糕。当然，石油价格和天然气价格在去年春季崩盘，还有运输中断。棉花价格的行情是先挫后扬。这是由于中国在下半年开始复苏。而且复苏的规模，没有人能够事前预料到。由于中国的进口，铜的价格翻了双倍，铁矿的价格几乎翻了三倍。

国际原材市场奏起凯歌

由于中国大量囤货，天然气ˎ 棉花和谷物的价格都反弹了。原材料在2020年年终时奏响了凯歌，并在2021年开始后保持了同样的激情。但不合常理的是，钴（cobalt）ˎ 锂（lithium）这些金属的行情不好，原因是过量了。最终，锡瑞镨原材平均价格指数在2020年全年下跌19%，但如果不计算能源和贵重金属，指数则与2019年保持稳定，如同没有发生过Covid-19疫情。

市场能否保持整体平稳

2021年，如果卫生形势按预期得以改善，锡瑞镨预见其指数恢复19%，如果不计算能源和贵重金属则为11%。然而，上述升幅大部分都已经实现。金属和农产品价格应该会趋于稳定。

Image d'archive RFI: Des femmes récoltent des fèves de cacao à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 3 juillet 2019 © Sia KAMBOU AFP/Archivos 法新社

就热带作物，可可和糖的行情预计会依然不振，但咖啡的价格应该会大幅攀升，因为巴西的咖啡豆收成不佳，跌幅超过30%。