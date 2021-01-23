任正非：美国仍是世界科技灯塔，不赞成片面提自主创新

中国电讯巨头华为公司心声社区1月22日刊登出，其创始人兼总裁任正非签发的电邮讲话，曝光了去年6月19日任正非以《星光不问赶路人》为题目的演讲。讲话中，任正非在当时表示，“不要因美国一时打压我们而沮丧，放弃全球化的战略。我不赞成片面地提自主创新，只有在那些非引领性、非前沿领域中，自力更生才是可能的；在前沿领域的引领性尖端技术上，是没有被人验证的领域，根本不知道努力的方向，没有全球共同的努力是不行的。”

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讲话中，任正非首先谈了华为目前的困境：美国的制裁使华为全球化战略不能完全实施，现在必须全面靠自己打造产品，这是华为的能力与战略极大的不匹配，“逼着华为从小学生做起，而且要快速跳级再跳级到博士”。他说，“我们哪有这么大的弹跳能力。我们既不是巧媳妇，也没有米。”他续指，“我们是从九十年代搭上了数字化的列车，主要是依靠数学在电子技术上构建了优势，获得了产品与服务的成功，这只是信息领域的很小一部分。场景化应用我们不清楚未来是什么，路更长、更难，我们只是万里长征迈开了一小步。二十多年来我们聚集了全世界大量的数学家、天才、电子工程师……，加强与全世界顶尖的大学合作，仅仅在电子通信联接技术领域刚刚有点突破，就像一块大石板下面的小草，石板刚扳开一小会还没有喘过气来，又压上了，现实给了我们的压强是很大的。”

任正非指出，要坚持自强与国际合作来解决目前的困境，不要放弃全球化的战略。他不赞成片面地提自主创新，他强调说，“只有在那些非引领性、非前沿领域中，自力更生才是可能的；在前沿领域的引领性尖端技术上，是没有被人验证的领域，根本不知道努力的方向，没有全球共同的努力是不行的。”在人才战略上，任正非提出，要坚决引进比自己更优秀的人，加强主官、主管的末位淘汰，加强专家的纵向流动及员工的横向流动。要继续招募优秀应届生、卓越的科学家、天才的少年一同来参战，要继续激活全体员工的潜能，这种合力是不可估量的。他说，“公司并未到了生死关头，不需要用血烧热来炼钢。要沉着镇静，平平静静地干好本职工作，按部就班地前行。”

在薪酬体系上，任正非称，未来3-5年薪酬结构不会变化。在待遇政策不变的基础上，晋升下降机制逐步优化，素质要与贡献结合起来考核，加强在战火中选拔优秀员工的路线不动摇。在科学创新上，任正非表示，要敢于大胆突破。敢于将鸿蒙推入竞争，鲲鹏和昇腾的生态发展与软件的开发决不停步。对未来科学的探索不停步，研发不停步，继续勇往直前。他说，“不能以后生存下来了，却看不见未来了。没有明天了，这样的生存是没有意义的。”

任正非还特意谈到，今天的人类繁荣与英欧美日的“灯塔”是分不开的，要尊重这些文明国家、尊重先作出贡献的先辈。他说，“过去几百年来，西方科技像灯塔一样照亮了人类追赶的道路，不仅仅是飞机、火车、汽车、轮船、收音机、卡拉OK……；也不仅仅是欧拉公式、拉格朗日方程、傅里叶变换、门捷列夫元素周期表……；也不仅仅是贝多芬、歌德、米开朗基罗、托尔斯泰……；他们对人类文明进步的贡献，是我们敬仰的”。他说，“在美欧日俄……等国的灯塔照耀下，整个世界都加快了追赶步伐。今天的人类繁荣与英欧美日的‘灯塔’是分不开的。我们要尊重这些文明国家、尊重先作出贡献的先辈。孔子都二千多年，我们还不是在尊孔吗？”

任正非称，“今天我们已积累到一定程度了，也想要学习在无人区点亮5G的灯塔，作出我们应有的贡献，回报世界给我们的引导，让我们的光辉也照亮大家共同前行。当我们尝试迈出第一步，刚刚擦亮一根火柴，企图点亮一座灯塔时，就受到美国的不理解，不理智的一棒打下来，一开始我们还真以为是我们合规犯了什么错误，在自查自纠；接着第二棒、第三棒又打下来，一棒比一棒狠，我们才知道是要打死我们，并不是小羊在上游喝了什么水。求生的欲望，使我们振奋起来了。全体员工表明了，‘宁可向前一步死，决不后退半步生’。”他强调，“美国仍然是世界的科技灯塔，华为仍然要一切向先进的人学习。”

演讲中，任正还提出，Marketing不要空谈，不要产生一些专为上面写报告的高薪阶层，要走上前线，支撑胜利，创造利润，各产品线、各地区部不要盲目地争夺第一。他说，“我们是一个科技集团，更是一个商业集团，成功的标志还是在盈利的能力，没有粮食，心会发慌。”市场上将过去的中央集权制改为对一线授权，“让听得见炮声的人来决策。” 对于战略研究院，任正非称，“不要你们考虑公司的财力”，要积累起领先世界产品的要素能力与技术能力。他谈到，不能等过几年活下来了，却看不见方向了，那活下来的意义是什么呢？“那你们是罪人。”

美国新总统拜登是否延续特朗普政府时期，对中国半导体产业的高压政策受外界关注。彭博社本周报道说，荷兰光刻机生产商阿斯麦总裁兼CEO温宁克（Peter Wennink）表示，由于荷兰政府仍然没有下发出口许可，阿斯麦至今还不能向中国出口该公司的最尖端产品——极紫外（EUV）光刻机。报道评论指，尽管过去两年美国对华为的限制美中对峙中最受关注，但阿斯麦事件实际上对中方是否有能力实现科技自力更生具有更大的意义，只要中国必须进口前沿技术，它仍然容易受到贸易限制的影响。