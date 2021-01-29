黄金需求在2020年崩溃 价格却创新高

黄金价格在2020年飞升，每盎司超过2000美元。然而，对这一贵重金属的需求却是过去11年的最低水平。这样的行情不合常理。

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本台RFI法文网周五（2021年1月29日）在 « 原材市场»栏目（Chronique des matières premières）刊出经济组记者Claire Fages的最新报导，题为：黄金需求在2020年崩溃，金价却创新高（La demande d'or s'est effondrée en 2020, pourtant année de son record de prix）。

世界黄金协会注意到，黄金的需求在2020年大跌14%。而且自2009年金融危机以来，对黄金的需求首次不超4000吨。这让人感到难以理解，因为，这种贵重金属的价格在去年八月不断上扬，每盎司超过2 000美元。

投资基金追捧

并非所有的人都看好黄金。主要是由于投资人担心Covid危机，还有鉴于当前利率太低，没有其它可以获利更高的投资代替。金币和金条的交易量保持在大约900吨。但人们注意到，这股投资热的主力是黄金投资公共基金ˎ 交易所交易基金或追踪基金，而交易量也正好是近900吨。在此领域，同比增长120%，这就是造成2020年黄金价格一路上扬的主因。

中央银行减购

央行购买的黄金数量降幅高达60%，273吨。尽管，土耳其仍在购买，但俄罗斯自三月份起不再购入黄金。而德国则在出售。值得注意的是，受Covid-19疫情影响，各国的经济都需要资金。

金饰销售崩溃

黄金首饰的销售正处于历史最低水平。由于疫情，黄金首饰去年的销量猛跌34%，1400吨。而金饰正是这种贵重金属的最大市场用途。中国和印度是全球最大的黄金买家。受封城影响，首饰店关门停业，消费刹车。

法广存档图片：迪拜金店里的金条 摄于2020年5月13日 Image d'archive RFI : lingots d'or dans une boutique de Dubaï, le 13 mai 2020 © AFP/Archivos 法新社

工业需求下跌

工业对黄金的需要下降7%，300吨。受疫情影响，尽管被封城在家的消费者购买了大量屏幕，但后勤供应链遭到干扰。