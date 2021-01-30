前无古人，散户抱团向华尔街发动互联网“金融起义”

新年伊始之际受到全球关注的重大话题颇多，这些事件却在近日无法盖过一场正在发生于华尔街的革命。如果说四年前，特朗普及其支持者打着平民主义和经济民族主义的大旗，开始了对美国传统政治建制派的历史性冲击，不少观察家则认为，目前正在美国股市上发生的散户抱团对大投资人和对冲基金的讨伐，其历史地位或将不亚于四年前的那场革命。

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如果您是曾饰演过电影《蝙蝠侠》的好莱坞巨星克里斯蒂安·贝尔（Christian Bale）的影迷，您一定看过2015年上映的讲述华尔街的投资人们，如何在利益和贪心的驱动下造成了2008年全球经济危机的电影《大空头》。这部电影以改编真人真事介绍了在美国房地产业的巨型泡沫破裂前，有发现问题的敏锐投资人，如何通过做空房地产类金融产品在危机中从华尔街的银行们手中大赚一票的故事。谁能想到在那场全球金融危机发生的近13年后，有着成千上万的散户也开始了一场历史性的针对华尔街投资人和大型对冲基金地讨伐。

故事大约是这样发生的，游戏驿站（GameStop）是一家美国的电子游戏连锁实体零售商。如果您生活在美国，您一般在购物商场都能看到这一向顾客出售游戏及其周边的商店。但随着线上游戏下载平台和亚马逊等线上订购平台地快速发展，游戏驿站这一依靠上世纪经济模式盈利的公司也在近年来越发受到互联网发展地冲击。这一可以说是“老古董”的公司股价也一直呈现颓势。加上2020年的新冠疫情爆发，公司更是雪上加霜，不得不永久性关停近500家门店。

游戏驿站在现实中业绩暗淡的趋势也引来了诸多华尔街对冲基金的注意。坊间传言，不少对冲基金已经在做空游戏驿站的股价。做空是股票期货市场常见的一种操作方式，操作为预期股票期货市场会有下跌趋势，操作者将手中筹码按市价卖出，等股票期货下跌之后再买入，赚取中间差价。但近日发生的令这些横行华尔街数十载的精英投资人万万没想到的是，这一次金融大佬和他们的对冲基金不但没有得逞，还翻车了。

近日，游戏驿站的股价并没有按照做空机构们所希望的那样不断下跌，忽然却成为全美最热门的投资对象，股价从1月12日的19美元，29日当天收盘309美元，其股价在过去两周中曾一度暴涨了1000%。关于到底发生了什么，最简单的解释是，这场“韭菜”起义的“大泽乡”起始于著名网络贴吧Reddit网站的“华尔街下注”（r/WallStreetBets）版块。相关报道指，该板块日前传出了多家大型对冲基金正在做空游戏驿站的消息，有好事者便在该论坛上呼吁网民集中资金抬高游戏驿站的股价而与这些华尔街巨头们进行对赌。

相关报道指，在股价暴涨之前，做空游戏驿站的机构非常多，据FactSet的数据显示，游戏驿站的空头净额一度达到股票流通量的138%，一度成为美股市场上被卖空最多的上市公司。美国时间1月26日盘后，世界首富马斯克发布了一条推文，高呼“Gamestonk！”，并附带了“华尔街下注”板块的链接。马斯克的推文，给原本疯狂的行情再加了一把火，27日盘前游戏驿站的股价最高飙涨至143%，股价一度升至360美元/股。28日美股交易时段，游戏驿站股价更是一度涨至483美元的历史新高，随后经历17次熔断，最终收跌超过40%。此前，华尔街知名大空头——香橼曾对游戏驿站发表看空报告，认为其合理股价只20美元。

投资游戏驿站股票的呼声则得到了大规模相应，散户们以集体大规模的方式，指定抬高游戏驿站的股票价格来“轧空”，也就是快速抬高股价，使做空投机者们不得不以高价买入，从而获取暴利。这些散户们在通过互联网抱团后，诱使那些下注的大型对冲基金落入圈套，后者本想做空游戏驿站股价的企图因此并未得逞，而且还遇到了一场前所未有的“金融起义”和没有硝烟的阶级斗争后所带来的巨额损失。华尔街精英们长期对资本市场的掌控也让这些散户们在这次的革命中喊出了，“王侯将相宁有种乎”的呼声。

但为什么网民们能跳过传统的投资门槛来直接投资股票，甚至影响股市，这则离不开他们对“零佣金”的在线券商罗宾侠（Robinhood）等新型软件的娴熟使用。这种所谓“对决”情况在旧时往往被认为是不可能的。因为双方资本力量实在过于悬殊。不过，疫情加速个人生活高度网络化。散户在论坛上听取投资建议、作出买卖动作等个人投资面向也高度网络化。过去一年，罗宾侠等新创网上零售证券应用程式迅速盛行，加上网络论坛催化讨论，令以往难以想像的散户协调方式变成可能。

这次散户的抱团出击令至少两家做空游戏驿站的华尔街对冲基金“缴械投降”。随着媒体的集中报道，以罗宾侠为代表的各大券商交易平台纷纷暂停暴涨股票的交易，除了游戏驿站之外，其他在“华尔街下注”板块中被点名要集中投资的诸如AMC、黑莓等暴涨股票也被限制交易，投资人只能卖出现有的仓位而不能买进。“华尔街下注”板块的服务器还一度被封，理由是其违反了反仇恨言论政策，而非交易行为。

与此同时，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）等亲华尔街媒体也开始质疑，散户们抱团哄抬股价的作法是否合理合法，并指涉嫌操纵市场。参与这次“金融起义”的“华尔街下注”板块的一名用户则发布了一封公开信，写给被迫平仓游戏驿站空头头寸的对冲基金Melvin Capital、CNBC以及所有该论坛板块用户。信中这名散户斥责以Melvin Capital为代表的华尔街机构，称他们在2008年的金融危机中给数以百万的普通民众制造了莫大的苦难，却没有受到任何惩罚，反而得到救助，如今又公然非法做空游戏驿站这样的股票，没有从危机中吸取丝毫教训。

该散户还指责CNBC受大企业的赞助，为他们发声，将散户的热炒游戏驿站等个股“妖魔化”，称这类媒体吹捧机构是短视的牟利行为。现在，散户就是在把握一生难得一次的机会惩罚这些机构。其支持者强调，华尔街巨头们只许州官放火不许百姓点灯。他们质疑罗宾侠等在线券商与对冲基金们同流合污。

一些民众相继前往华尔街抗议，还有人向法院提出集体诉讼，指责罗宾侠“操纵市场”。据《纽约邮报》29日报道，当天有几十名抗议者聚集在纽约股票交易所外，抗议罗宾侠限制交易的行为，其中有人喊道“无耻”、“吃了有钱人”。报道称，这些人举着“向华尔街交易收税”的标语，大声喊着“我要我的钱，现在就要”、“我们要自由市场”。

对此，美国国会两党议员们怎能放任这个机会不管，例如纽约州众议员，左派激进人士AOC（Alexandria Ocasio-Cortez）呼吁国会对罗宾侠应用展开调查。AOC在周四发布的推文中称，罗宾侠阻止散户投资者购买游戏驿站和黑莓等公司股票的决定是不可接受的。另外，她还表示，如果有必要她会支持举行听证会。AOC是众议院金融服务委员会的成员，该委员会有权对股票市场和证券与交易进行更广泛的监管。

右派激进人士，代表得克萨斯州的参议员克鲁兹（Ted Cruz）则转发了AOC的推文，并罕见地表示自己完全同意她的说法。特朗普的儿子小特朗普（Donald Trump Jr.）也发推文批评称，“不到一天时间，大科技、大政府和企业媒体就开始行动起来，开始合谋保护他们在华尔街的对冲基金好友。这就是一个被操纵的系统的样子，伙计们！”罗宾侠首席执行官弗拉德·特内夫（Vlad Tenev）28日则否认这家券商是空头对冲基金的“帮凶”，并称限制购买一些遭遇集中投机交易的股票“是为保护公司和我们的客户”。

特内夫告诉CNBC记者，“我们面临证券交易委员会的净资本要求和清算所存款需求。我们必须把这些钱存入多家不同清算所。其中一些要求随市场波动而变化。在当前情况下，这些要求变化显著，因为社交媒体病毒式传播的这些股票波动相当大，并且显现许多集中行动。”他同样否认其公司出现流动性问题，称公司借贷是出于防范。彭博新闻社当天报道指，罗宾侠公司借款至少数亿美元。报道认为，对于一家几个月前估值为大约120亿美元的企业而言，这笔贷款数额相当可观。贷方包括摩根大通公司和高盛集团。

值得一提的是，上文提到的电影《大空头》的原型人物布里（Michael Burry）去年4月就在新冠疫情导致的市场暴跌期间大胆出击，买入了价值约1500万美元的游戏驿站股票。布里旗下的赛恩资产管理公司（Scion Asset Management）在当时披露，以每股2美元至4.2美元的价格收购了境况不佳的游戏驿站的5.3%股份（3400万股），总计花费约1500万美元。不过，监管文件显示，布里在游戏驿站股价真正开始爆发之前就开始出售他的股票了。截至去年9月底，他已经出售了一半的持仓，还剩170万股，而且很有可能在进入年底前进一步减持了仓位。

同样就这一话题，电影《华尔街之狼》的原型人物贝尔福特（ Jordan Belfort） 28日在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，他认为现在进场对一些散户而言非常危险，“实际上一般人能通过炙手可热的股票来赚钱，但却也很容易全部亏损。”他说，“这确实是一种改良后的拉高出货骗局，因为它归根究底肯定会回落。游戏驿站并没有以任何合理的基本价值进行交易。”

贝尔福特警告称，“切记，每当市场上涨时，游戏驿站都会上涨，这将使得下次上涨变得越来越难，因为市值是不可持续的。”对此，他还形容参加派对尾声的人，通常会是最大受害者。他也认为目前法律很难证明 “华尔街下注”版块正在进行非法活动，尽管所谓倡导团结在理论上可以被看做属于非法，但他仍怀疑美国证券交易委员会（SEC）会试图以此为由提起诉讼。

值得注意的是，得克萨斯州检察长帕克斯顿（Ken Paxton）29日公布，发出13份民事调查要求(CID)函，调查了解有关禁止购买某些个股、对交易某些公司的股票要求提供更高的保证金，以及暂停网上聊天平台活动的事宜。他在推特上写道，“今天，我将对罗宾侠、@discord展开调查，还有那些为了华尔街精英利益而操纵我们自由市场的对冲基金。”他称，“美国的经济应该是透明的，公开的。本周寡头集团的协调腐败表明它不是。我将帮助解决这个问题。”