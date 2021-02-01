英国正式申请加入CPTPP 日本表示欢迎

英国国际贸易大臣特拉斯(Liz Truss)2月1日宣布，已正式通知“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPTPP)国家，英国打算加入这一协定。她表示，英国若能加入CPTPP将使其处于世界上一些增长最快的经济体的中心位置，并在英国各地创造高价值的工作岗位，以及帮助重新建立一个更好的全球贸易体系。

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特拉斯周一在与日本经济再生担当相西村康稔和新西兰贸易部长奥康纳（Damien O'Connor）举行在线会谈时宣布了这一消息。会上，西村康稔对英国申请加入CPTPP表示欢迎，称“作为使高水平的国际贸易和投资规则超越亚洲太平洋扩大的第一步，蕴藏着巨大可能性”。他还通过推特写道，“英国是日本重要的战略伙伴，与我们有着共同的基本价值观。在不影响未来谈判的情况下，我们欢迎英国呼吁加入#TPP。”他称，“作为TPP（CPTPP）委员会今年的主席国，我们将首先努力确保谈判开始前的进程顺利进行。” 日本政府今年担任CPTPP主席国，将尽早召开由成员国组成的CPTPP委员会，为英国加入谈判进行协调。除了协定生效时的11个参加国外，英国是首个申请加入CPTPP的国家，力争今春开始谈判。关于能否加入的判断可能在明年以后作出。

特拉斯在写给奥康纳的申请信中写道，“加入CPTPP是英国政府的优先事项，也是我们作为一个新独立贸易国的贸易谈判计划的关键部分。CPTPP是世界上最重要的自由贸易区之一，英国加入后，CPTPP占全球GDP的比例将上升到16%。英国的成员资格也将是把这个由11个充满活力的经济体组成的有影响力的现代贸易网络扩大到印太地区和美洲以外的第一步。”她称，“英国赞同CPTPP对自由贸易的承诺，并欢迎这一雄心勃勃的协议的高标准。英国将充分遵守委员会2019年1月关于CPTPP加入进程的决定中规定的程序。我相信，在我们历史上的这一关键时刻，英国的加入将发出一个强有力的信号，表明这个充满活力的国家集团对自由贸易的重视。”

特拉斯表示，“根据你们为有志于加入的经济体制定的加入程序，过去两年来，英国与所有11个签署国在部长和官方层面积极接触，讨论英国加入CPTPP的问题。我很高兴所有CPTPP成员都欢迎我们有兴趣加入。“她说，”加入CPTPP将补充和加强我们与澳大利亚、加拿大、智利、日本、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南已经签署或正在谈判的新的和加强的双边贸易协定。我们相信，我们与包括文莱和马来西亚在内的CPTPP成员之间牢固的双边贸易关系，为我们加入CPTPP提供了有效的跳板。”

特拉斯称，“我们现在要正式提出开始入约谈判的请求。我希望你能积极考虑我们的请求，我们随时准备与你接触，以便建立一个工作组，并商定一个英国入约谈判的时间表。在我们开始谈判之前，英国将公布其大纲办法、范围分析和对我们的公众咨询的答复。我期待着与你和CPTPP成员合作。”此前，中国国家主席习近平曾于去11月在亚太经济合作会议（APEC）领袖峰会上提出，中方欢迎区域全面经济伙伴协定（RCEP）完成签署，将积极考虑加入CPTPP。

日本首相菅义伟1月3日则在接受采访时当被问道相关问题时表示，CPTPP的规定要求成员国必须具有非常高水准的市场开放，所以这对中国而言，门槛相当高，以中国现行的政治和经济体制很难参加。他也表示，日本将审慎因应中国想加入CPTPP一事。此外，韩国政府1月也首度表示，积极考虑加入CPTPP，上半年将改善一系列国内制度为此做准备。