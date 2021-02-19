欧盟推出新贸易战略：中国奉行独特的国家资本主义

欧盟委员会2月18日提出了针对未来数年，题为“一个开放、可持续和坚定的贸易政策”的新贸易战略。欧委会称，“该战略反映了开放的战略自主权概念，其基础是欧盟的开放态度，即通过支持绿色和数字转型为经济复苏作出贡献，以及重新注重加强多边主义和改革全球贸易规则，以确保这些规则公平和可持续。必要时，欧盟将采取更强硬的立场，包括通过新的工具来捍卫其利益和价值观。”欧委会在相关文件中总结指，“欧盟与中国的贸易和投资关系既重要又具有挑战性”。

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在谈到这一新战略时，欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，“我们面临的挑战需要欧盟贸易政策的新战略。我们需要开放的、基于规则的贸易，以帮助恢复新冠疫情后的增长和创造就业机会。同样，贸易政策必须全力支持我们经济的绿色和数字化转型，并引领全球改革世贸组织的努力”。他称，新战略“还应该给我们提供工具，当我们面对不公平的贸易行为时，可以保护自己。我们奉行的是一条开放、战略和自信的路线，强调欧盟有能力通过领导力和参与来做出自己的选择和塑造周围的世界，体现我们的战略利益和价值观。”

欧委会称，该战略基于广泛而包容的公众咨询，包括利益攸关方提交的400多份意见书。欧委会指出，“为应对当前的挑战，该战略将世界贸易组织的重大改革列为优先事项，包括关于贸易和气候的全球承诺、数字贸易的新规则、解决竞争扭曲问题的强化规则，以及恢复其具有约束力的争端解决制度。”其表示，“新战略将加强贸易支持数字和气候过渡的能力。首先，通过促进实现《欧洲绿色新政》目标。其次，通过消除数字经济中不合理的贸易壁垒，在贸易中获得数字技术的好处。通过加强跨大西洋伙伴关系等联盟，再加上对邻国和非洲的更多关注，欧盟将能更好地影响全球变化。”

欧委会强调，“与此同时，欧盟将采取更强硬、更果断的办法来实施和执行其贸易协定，打击不公平贸易和解决可持续性问题。欧盟正在加紧努力，以确保其协定为其工人、农民和公民带来谈判达成的利益。”在欧委会发给欧盟各大机构的通报中指出，“随着新的内部和外部挑战，特别是新的、更可持续的《欧洲绿色新政》和欧洲数字战略所定义的增长模式，欧盟需要一个新的贸易政策战略”。欧委会表示，“在政治和地缘经济紧张局势的刺激下，全球不确定性正在上升。与其说是国际合作和多边治理，不如说是单边主义日益严重，从而破坏或绕过了多边机构。这些趋势的根源在于若干事态发展”。在欧委会看，这其中的三大诱因包括：第一，全球化和技术升级；第二，中国的快速崛起；第三，气候变化问题。

涉及中国部分，欧委会强调，“第二，中国的迅速崛起，展现了全球野心，奉行独特的国家资本主义模式，从根本上改变了全球经济和政治秩序。这对既有的全球经济治理体系提出了越来越多的挑战，影响了欧洲公司在全球和国内的公平竞争环境。”在具体谈到与中国的经贸关系时，通报指出，“欧盟与中国的贸易和投资关系既重要又具有挑战性。欧盟的政策是基于双边和多边层面的积极参与，以及同时制定和实施保护欧盟基本利益和价值所需的自主文书，完全遵守其国际承诺的结合。”

通报称，“与中国建立更加公平和基于规则的经济关系是一个优先事项。确保中国在国际贸易中承担更多的义务，并同时处理其国家资本主义经济体系造成的负面溢出效应，将是欧盟重新平衡双边贸易关系的核心问题。最近在政治上完成了关于《全面投资协定》的谈判。《投资协定》是这些努力的一部分。批准该协定的工作需要有一个明确的时间表。批准《协定》的工作将需要明确参与有效执行《协定》、市场准入、公平竞争环境承诺和可持续性发展方面。”